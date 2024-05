"Privatiser la SNCF? Bon courage!" : Farandou répond à Ciotti

Le président des Républicains a dégainé cette proposition en réponse aux perturbations à répétition, ainsi qu'à l'accord sur les fins de carrière qu'il qualifie de "scandale absolu".

( POOL / THOMAS SAMSON )

Faut-il privatiser la SNCF? Cette piste a été une nouvelle fois suggérée mardi 22 mai par Eric Ciotti, qui a assuré à l'antenne de RMC/BFMTV qu'il déposera à l'Assemblée une proposition de loi en ce sens. Fin avril, le chef de file des Républicains avait affirmé qu'il "faudra réfléchir à une forme de privatisation de la SNCF". "Nous ne pouvons pas continuer avec une entreprise qui coûte autant et une telle culture du blocage" , a t-il dénoncé dans un entretien à l'Opinion , jugeant que la SNCF doit être gérée comme une entreprise privée, et plus sur le dos du contribuable".

"Je n'ai qu'un mot à Monsieur Ciotti : bon courage"

Interrogé sur cette hypothèse mercredi 22 mai, le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou, qui honore ses derniers mois à la tête de l'entreprise, a évacué la proposition du député, même s'il admet son embarrassement face au mouvement social qui a perturbé les transports en Île-de-France mardi 21 mai. "Moi aussi, je ne suis pas très fier de la grève d'hier. On aurait pas s'en passer, puisqu'on a négocié aujourd'hui. Donc la notion de mettre la pression sur la direction en empêchant les Franciliens de voyager, ça peut se discuter. Par contre, privatiser la SNCF? Moi je n'ai qu'un mot à Monsieur Ciotti : bon courage !", a t-il lancé sur RMC/BFMTV .

Fi avril, le député Renaissance Clément Beaune, ancien ministre des Transports, avait pour sa part jugé "absurde" et "dangereuse" la demande exprimée par Éric Ciotti de "réfléchir à une forme de privatisation de la SNCF", même s'il s'était dit "surpris" et "un peu choqué" par l'accord sur les fins de carrière.

"Forte culture maison"

Le 7 mai, Jean-Pierre Farandou avait défendu au Sénat un accord sur les fins de carrière selon lui "raisonnable, équilibré et utile". "On ne peut pas transformer contre ses salariés une entreprise publique de 150.000 cheminots à forte culture maison", avait alors souligné M. Farandou, qui cèdera sa place après les Jeux olympiques et paralympiques. "Ma conviction est que c’est un bon accord, qui ne contourne pas la loi sur les retraites, qui est dans les pratiques des grandes entreprises publiques et privées", a souligné M. Farandou, insistant sur sont coût "raisonnable", évalué à 35 millions d'euros.