Prisma Media veut racheter les magazines people Ici Paris et France Dimanche

( AFP / MARTIN BUREAU )

Prisma Media, numéro un de la presse magazine en France dans le giron de Vincent Bolloré, est entré en "négociation exclusive" avec CMI France, contrôlé par Daniel Kretinsky, pour racheter les titres people Ici Paris et France Dimanche, ont annoncé les deux groupes mercredi.

"La finalisation de l'opération est attendue pour le second semestre 2025, sous réserve de la poursuite et de la conclusion des négociations en cours et de l'information-consultation des instances représentatives du personnel concernées", précise un communiqué.

Pour Prisma Media, "l'acquisition de France Dimanche et Ici Paris permettrait de constituer un pôle people ambitieux avec Voici, et renforcerait sa position dans la presse de divertissement", selon le communiqué.

Prisma avait vendu le magazine Gala en 2023 au Figaro.

Le groupe, qui détient également Télé-Loisirs, Femme Actuelle et Geo, "mobiliserait l'ensemble de ses expertises pour valoriser le potentiel" de ses deux nouvelles marques au-delà de leurs éditions papier, affirme le communiqué.

Pour CMI France, l'opération "permettrait de recentrer son activité autour d'un portefeuille de marques plus cohérent, d'en accélérer le développement éditorial et numérique, tout en soutenant le lancement de nouvelles marques et de nouveaux projets".

Un repositionnement déjà "amorcé avec la cession du titre Public (à Heroes Media début 2024), la création de Franc-tireur, Vieux, et tout récemment, le lancement de T18", nouvelle chaîne de la TNT.

Fondés respectivement en 1945 et 1946, les hebdomadaires Ici Paris et France Dimanche sont avec Point de Vue les deux titres people les plus anciens de la presse française.

Le premier s'est vendu à 152.377 exemplaires en moyenne chaque semaine en 2024, selon l'ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias) et se consacre à l'actualité des célébrités internationales sur un ton léger.

Le second "couvre quant à lui l'actualité des personnalités françaises en privilégiant le registre émotionnel", et s'est écoulé à 136.192 exemplaires en moyenne par numéro l'année dernière.

Prisma Media fait partie de Louis Hachette Group, né fin 2024 de la scission de Vivendi.

Sa présidente, Claire Léost, a dirigé CMI France de 2019 à 2021.

En mai, le groupe a annoncé un projet visant la suppression de 54 postes, moins d'un an après une précédente vague de départs.