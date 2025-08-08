Principales réactions au projet de prise de contrôle de Gaza par Israël

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi un projet visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, quelques heures après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé son intention d'occuper militairement la totalité de l'enclave palestinienne.

Cette annonce a aussitôt valu à Israël une nouvelle salve de condamnations internationales, alors que la stratégie de Benjamin Netanyahu à l'égard de Gaza faisait déjà l'objet de vives critiques, aussi bien dans son pays qu'à l'étranger.

Pour tenter d'atténuer les critiques, Benjamin Netanyahu a déclaré avant la réunion de son conseil de sécurité qu'Israël n'avait pas l'intention d'annexer Gaza, dont l'armée israélienne s'était retirée en 2005, ou de gouverner le territoire sur la durée.

Voici les principales réactions à ces annonces :

URSULA VON DER LEYEN, PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

"La décision du gouvernement israélien de prolonger son opération militaire à Gaza doit être réexaminée", a déclaré Ursula von der Leyen sur X.

"Parallèlement, une libération de tous les otages, détenus dans des conditions inhumaines, doit intervenir. Et l'aide humanitaire doit pouvoir accéder immédiatement et sans entrave à Gaza afin d'apporter ce qui est nécessaire de toute urgence sur le terrain. Un cessez-le-feu est nécessaire dès maintenant".

VOLKER TURK, HAUT-COMMISSAIRE DE L'ONU AUX DROITS DE L'HOMME

"Le projet du gouvernement israélien (...) est contraire à la décision de la Cour internationale de justice selon laquelle Israël doit mettre fin à son occupation dès que possible, à la mise en œuvre de la solution à deux États qui a été convenue et au droit des Palestiniens à l'autodétermination", a déclaré Volker Turk dans un communiqué.

"Au lieu d'intensifier cette guerre, le gouvernement israélien devrait mettre tout en œuvre pour sauver la vie des civils de Gaza en autorisant l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire. Les otages doivent être libérés immédiatement et sans condition par les groupes armés palestiniens. Les Palestiniens détenus arbitrairement par Israël doivent également être libérés immédiatement et sans condition."

FRIEDRICH MERZ, CHANCELIER ALLEMAND

"Le gouvernement allemand n'approuvera aucune exportation d'équipement militaire susceptible d'être utilisé dans la bande de Gaza jusqu'à nouvel ordre", a déclaré Friedrich Merz dans un communiqué.

Berlin avait déjà adoptée une mesure similaire par le passé, sans effet sur le cours de la guerre.

Le dirigeant allemand a une nouvelle fois plaidé en faveur d'un cessez-le-feu et jugé que le Hamas ne doit plus jouer aucun rôle à Gaza après la guerre, tout en soulignant que la décision israélienne "rend de plus en plus difficile la réalisation de ces objectifs".

KEIR STARMER, PREMIER MINISTRE BRITANNIQUE

"La décision du gouvernement israélien d'intensifier encore son offensive à Gaza est une erreur, et nous l'exhortons à la reconsidérer immédiatement", a déclaré Keir Starmer dans un communiqué.

"Cette action ne contribuera en rien à mettre fin à ce conflit ni à obtenir la libération des otages. Elle ne fera qu'entraîner davantage d'effusions de sang", a-t-il ajouté, appelant à un cessez-le-feu immédiat.

MINISTÈRE BELGE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Suite à la confirmation officielle par le gouvernement israélien de sa volonté d'encercler puis d'occuper la ville de Gaza et de prendre le contrôle militaire de toute la bande de Gaza, le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot a décidé de faire convoquer l'ambassadrice d'Israël", a indiqué son ministère dans un communiqué.

"L'objectif est clairement de témoigner de notre totale désapprobation quant à cette décision, mais également quant à la poursuite de la colonisation, notamment la reprise du projet E1 à l'Est de Jérusalem, et la volonté d'annexion de la Cisjordanie récemment promue par la Knesset", a ajouté le ministère.

CASPAR VELDKAMP, MINISTRE NÉERLANDAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Le projet du gouvernement Netanyahu d'intensifier les opérations israéliennes à Gaza est une mauvaise décision. La situation humanitaire est catastrophique et exige une amélioration immédiate. Cette décision n'y contribue en rien et ne permettra pas non plus de ramener les otages chez eux", a déclaré Caspar Veldkamp sur X.

"Le gouvernement néerlandais a toujours été clair : Gaza appartient aux Palestiniens. Ce qu'il faut maintenant, c'est un cessez-le-feu, beaucoup plus d'aide humanitaire, la libération de tous les otages par le Hamas et une solution négociée."

MINISTÈRE TURC DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Nous condamnons fermement la décision du gouvernement israélien d'étendre son opération militaire à Gaza, qui marque une nouvelle phase de sa politique expansionniste et génocidaire dans la région", a déclaré le ministère dans un communiqué.

"Chaque mesure prise par le gouvernement fondamentaliste de Netanyahu visant à perpétuer le génocide contre le peuple palestinien et à prolonger l'occupation porte un coup sévère à la paix et à la sécurité internationales, exacerbe l'instabilité régionale et aggrave encore la crise humanitaire", a-t-il ajouté.

"Nous appelons la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour empêcher la mise en œuvre de ce plan (...) et nous exhortons le Conseil de sécurité des Nations unies à adopter des mesures contraignantes pour mettre fin aux actions d'Israël qui violent le droit international et les valeurs humanitaires."

ARABIE SAOUDITE

L'Arabie saoudite condamne toute initiative israélienne visant à prendre le contrôle de Gaza, a déclaré vendredi le ministère des Affaires étrangères saoudien dans un communiqué.

Le royaume "dénonce catégoriquement la persistance des autorités d'occupation israéliennes à commettre des crimes visant à affamer, des pratiques brutales et un nettoyage ethnique contre le peuple palestinien frère".

JENS STOLTENBERG, MINISTRE NORVÉGIEN DES FINANCES

Le fonds souverain norvégien, doté de 2.000 milliards de dollars, annoncera la semaine prochaine des changements dans la gestion de ses investissements israéliens, a déclaré le ministre des Finances Jens Stoltenberg.

"Je vois plusieurs mesures sur la durée, mais ce qui peut être traité rapidement, doit être fait rapidement", a déclaré Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse.

Il n'a pas précisé quelles pourraient être ces mesures, mais a ajouté qu'il n'y aurait pas de désinvestissement massif des entreprises israéliennes. "Si nous le faisions, cela signifierait que nous désinvestissons parce qu'elles sont israéliennes", a-t-il déclaré.

LARS LOKKE RASMUSSEN, MINISTRE DANOIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

La décision d'Israël d'intensifier son opération militaire à Gaza est une erreur et doit être immédiatement annulée, a déclaré vendredi le ministre danois des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen à la chaîne danoise TV2.

(Reportage Reuters, compilé par Kate Entringer, édité par Benjamin Mallet)