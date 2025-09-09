Principales réactions à la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon (actualisé)

(Actualisé avec Faure)

Le président Emmanuel Macron a nommé mardi Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre, le chargeant de consulter les forces politiques représentées au Parlement en vue d’adopter un budget.

"A la suite de ces discussions, il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un gouvernement au président de la République", a indiqué la présidence française.

Voici les principales réactions à cette nomination dans la classe politique française:

MARINE LE PEN, CHEFFE DE FILE DES DÉPUTÉS RASSEMBLEMENT NATIONAL

"Le Président tire la dernière cartouche du macronisme, bunkerisé avec son petit carré de fidèles. Après les inéluctables futures élections législatives, le Premier ministre s’appellera Jordan Bardella", dit-elle sur X.

JORDAN BARDELLA, PRÉSIDENT DU RASSEMBLEMENT NATIONAL

"La devise d’Emmanuel Macron : on ne change pas une équipe qui perd. Comment un fidèle du Président pourrait-il rompre avec la politique qu’il conduit depuis huit ans ?

"Nos principes ne varient pas et l’intérêt des Français demeure notre unique boussole. Ce n’est pas une question de personne ni de casting, mais de politique menée : nous jugerons - sans illusion - le nouveau Premier ministre sur pièces, à ses actes, à ses orientations pour donner un budget à la France, et ce à l'aune de nos lignes rouges.

"Nous sommes à sa disposition pour les lui rappeler, au nom des millions de Français qui attendent et espèrent une alternance", dit-il sur X.

MARINE PANOT, CHEFFE DE FILE DES DÉPUTÉS LA FRANCE INSOUMISE

"La nomination de Sébastien Lecornu à la veille du mouvement du 10 septembre est une provocation", a-t-elle dit sur X.

"La même politique pour les riches, minoritaire à l’Assemblée et dans le pays.

"Lecornu, celui qui face aux Gilets Jaunes ou aux guadeloupéens en lutte pour le droit à l’eau n’a répondu que par la répression. Celui qui dîne avec Le Pen."

JEAN-LUC MÉLENCHON, FONDATEUR DE LA FRANCE INSOUMISE

"Réponse de Macron au renversement de Bayrou : dorénavant c'est absolument comme auparavant. Seul le départ de Macron lui-même peut mettre un terme à cette triste comédie du mépris du Parlement, des électeurs et de la décence politique", dit-il sur X.

MARINE TONDELIER, SECRÉTAIRE NATIONALE DES ECOLOGISTES

"Nous n'avons pas été consulté et si nous l'avions été, nous n'aurions pas donné le nom de M.Lecornu. Tout ça est une provocation", a-t-elle dit sur BFM.

OLIVIER FAURE, PREMIER SECRÉTAIRE DU PARTI SOCIALISTE

"Avec la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon, Emmanuel Macron s’obstine dans une voie à laquelle aucun socialiste ne participera", a-t-il dit sur X.

"Sans justice sociale, fiscale et écologique, sans mesures pour le pouvoir d’achat, les mêmes causes provoqueront les mêmes effets."

YAEL BRAUN-PIVET, PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

"C'est un excellent ministre. Je suis sûre qu'il sera capable de nous rassembler", a-t-elle dit au micro de BFMTV.

JEAN-NOËL BARROT, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

"Félicitations à @SebLecornu pour sa nomination comme Premier ministre."

"Il a toutes les qualités pour créer les conditions d’un compromis et assurer la stabilité dont notre pays a tant besoin dans un monde toujours plus brutal."

CATHERINE VAUTRIN, MINISTRE DU TRAVAIL, DE LA SANTÉ, DES SOLIDARITÉS ET DES FAMILLES

"Je félicite @SebLecornu pour sa nomination au poste de Premier ministre et salue la décision du président de la République."

"Je suis convaincue que son expérience et son talent lui permettront de relever les défis de notre pays et de répondre aux préoccupations quotidiennes des Français."

LAURENT SAINT-MARTIN, MINISTRE DE L'EUROPE

"Félicitations à @SebLecornu pour sa nomination comme Premier ministre.

"Homme d’expérience et de dialogue, je sais qu’il saura trouver les voies et moyens du compromis nécessaire pour rassembler les Français et relever les défis majeurs auxquels notre pays est confronté", dit-il sur X.

BRUNO RETAILLEAU, MINISTRE DE L'INTERIEUR

"Ce n'est pas le choix d'un Premier socialiste, et ça je m'en félicite. Après je sais que la tâche pour lui va être rude", a-t-il à la presse.

GABRIEL ATTAL, CHEF DE FILE DES DÉPUTÉS ENSEMBLE POUR LA REPUBLIQUE

"Tous mes vœux de succès à @SebLecornu dans ses nouvelles fonctions de Premier ministre. Avec les @DeputesEnsemble et @Renaissance, nous chercherons toujours à aller dans le sens de l’intérêt général et le soutiendrons pour cela.

Dans cette période si critique pour le pays, il est essentiel que les forces politiques se mettent autour de la table pour donner un budget à la France, assurer une stabilité pour les 18 prochains mois, et garantir le respect de l’ordre dans notre pays", a-t-il dit sur X.

(Rédigé par Blandine Hénault et Camille Raynaud)