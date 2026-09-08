Primaire élargie à Ruffin: pour Glucksmann, "on ne change pas les règles en cours de jeu"

Le candidat Place publique à la primaire de la gauche Raphaël Glucksmann s'adresse aux médias en marge de l'université d'été du Parti socialiste (PS) à Blois, le 29 août 2026 dansle Loir-et-Cher ( AFP / Alain JOCARD )

Le candidat Place publique à la primaire de la gauche Raphaël Glucksmann a rappelé mardi qu'"on ne change pas les règles en cours de jeu", après que le premier secrétaire du PS, Olivier Faure également candidat, s'est dit favorable à élargir le scrutin à François Ruffin.

"Les militants socialistes ont tranché, on ne change pas les règles en cours de jeu", s'est agacé l'eurodéputé sur RTL.

"Ce pourquoi je vais me mobiliser, c'est que cette primaire solde tous les comptes, qu'on définisse enfin une ligne cohérente et claire, qu'on refonde une gauche capable de gouverner ce pays, capable de mettre fin à dix années d'injustice et d'impasse", a ajouté celui qui domine pour l'instant les sondages d'intentions de vote à la présidentielle dans cet arc social-démocrate.

La veille, François Ruffin, candidat à la présidentielle ex-insoumis, avait interpellé sur X Raphaël Glucksmann sur une primaire élargie à sa candidature et au prix de 2 euros au lieu des 15 actuellement prévus. Il s'appuyait sur des déclarations répétées d'Olivier Faure en faveur d'un tel processus.

"Pour moi, c'est oui. Et toi, @rglucks1, que réponds-tu ? (...) Je te propose même un débat, pour que tu t'en expliques, de ça et de tes choix. Il y a bien une chaîne que ça intéresserait, non ?", écrivait-il.

Les lieutenants des uns et des autres se sont ensuite affrontés sur le réseau social, Arthur Delaporte, proche d'Olivier Faure, réclamant qu'on sorte "des querelles de chapelles avec une primaire vraiment populaire" quand Sacha Houlié, de Place publique, interrogeait François Ruffin: "tu es anticapitaliste, tu es souverainiste, tu es contre le nucléaire civil, tu es opposé à la régularisation des travailleurs étrangers (...). Comment peux-tu prétendre incarner la gauche sociale démocrate ?".

"Ce que j'attends, c'est que tout le monde respecte la règle et, quand on est premier secrétaire du Parti socialiste, la première des choses qu'on doit faire, c'est respecter le vote de ses propres militants", a tranché Raphaël Glucksmann.

Interrogé sur les huées entendues lundi soir lors de son arrivée dans la manifestation parisienne pour une loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles, et sa prise à partie par une femme syndicaliste l'accusant de ne pas représenter "la vraie gauche", le candidat a assuré que "la majorité des femmes qui étaient présentes (...) m'ont remercié".

Il a cité son "combat sur, par exemple, la question du viol au Parlement européen, sur la définition du viol, sur les politiques qu'il faut mener pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles, sur le modèle espagnol que je tente de généraliser à l'échelle européenne".