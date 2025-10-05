Primaire de la gauche: les Ecologistes désigneront leur candidat du 5 au 8 décembre 2025

La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier lors des universités d'été du parti à Strasbourg le 21 août 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Les Ecologistes désigneront leur candidat à la potentielle primaire de la gauche et des Ecologistes pour la présidentielle au cours d'un scrutin interne qui aura lieu du 5 au 8 décembre 2025, a-t-on appris dimanche auprès du parti.

Pour ce scrutin uninominal majoritaire, où il fait peu de doute que la secrétaire nationale du parti Marine Tondelier sera candidate, un deuxième tour sera possible du 12 au 15 décembre.

Les prétendants peuvent déposer leur candidature jusqu'au 26 octobre à minuit. Ils doivent pour cela disposer d'au moins 25 parrainages de conseillères et conseillers fédéraux du parti.

La personne désignée à l'issue de ce processus "représentera Les Écologistes lors de la primaire des gauches et des écologistes de 2026. Ce sera la seule candidature" issue du parti, précise la motion, adoptée samedi par le conseil fédéral à une large majorité (72,04% des voix, 34 votes contre et blanc, 67 pour).

Ce processus de désignation interne aux Ecologistes a été adopté alors que les modalités de la potentielle primaire de la gauche et des Ecologistes n'ont pas encore été choisies.

Il fait grincer des dents chez certains partenaires de gauche, qui soulignent que le principe d'une primaire n'a pas encore acté, ni le principe d'un seul candidat par parti.

"Les Ecologistes mettent tout le monde au pied du mur. C'est pas une très bonne méthode. Tondelier a imposé ses vues", a déploré un cadre unioniste.

Le Parti socialiste, les Ecologistes, Générations, Debout (le parti de François Ruffin) et l'Après, le parti des ex-insoumis, ont acté le 2 juillet le principe d'une candidature commune pour 2027. Les "modalités de désignation du candidat" doivent être décidées fin 2025, et le choix du candidat aura lieu "entre mai et octobre 2026".

En interne, certains Ecologistes regrettent aussi le calendrier, soulignant qu'"en décembre, l'espace médiatique est assez saturé avec le vote budgétaire" et donc moins favorable à mettre en lumière le candidat désigné, et que la priorité doit être donnée à la campagne des municipales, prévues en mars.

Un amendement, prévoyant de revoir la désignation si au final aucune primaire n'est organisée ou si cette primaire ne prévoit pas une candidature unique par parti, n'a pas été adopté.

Un autre amendement proposant que les adhérents ne soient pas obligés de soutenir la candidature désignée par le parti lors de l'éventuelle primaire, a également été rejeté.