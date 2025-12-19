Prêt à l'Ukraine-Vers un emprunt de l'UE avec le budget du bloc comme garantie-document

Les dirigeants de l'Union européenne pourraient s'accorder dans la nuit de jeudi à vendredi à emprunter sur les marchés les montants nécessaires au financement d'un prêt à Kyiv pour répondre aux besoins de l'Ukraine en 2026 et 2027, avec le budget du bloc comme garantie, montre un projet de document que Reuters a pu consulter.

Réunis à Bruxelles, les Vingt-Sept veulent toutefois que leurs gouvernements et le Parlement européen continuent de travailler à la mise en place d'un mécanisme permettant de recourir aux avoirs russes gelés dans l'UE pour répondre aux besoins de l'Ukraine dans sa guerre face à la Russie, est-il écrit dans le document.

La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque ne seraient pas concernées par cet emprunt commun, montre également le document, dont les conclusions doivent être approuvées par les dirigeants européens.

(Reportage de Lili Bayer et Andrew Gray; version française Jean Terzian)