Présidentielle : un sondage crédite le Parti animaliste de 2 % des voix

Et si Hélène Thouy créait la surprise parmi les « petits candidats » lors de la course à la présidentielle de 2022 ? Selon un sondage Ifop commandé par le Parti animaliste, que Le Figaro a pu consulter, la cheffe de file du mouvement, Hélène Thouy, est créditée de 2 % des intentions de vote.

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 915 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1 001 personnes. Hélène Thouy talonne ainsi le communiste Fabien Roussel, qui est à 2,5 % et devance certains de ses adversaires pourtant plus médiatiques, à l’instar de Philippe Poutou (NPA : 0,5 %), Nathalie Arthaud (LO : 0,5 %), Jean Lassalle (Résistons : 0,5 %) et même l’ancien ministre Arnaud Montebourg (ex-PS : 1 %).

Une avocate qui jongle entre vie familiale et ambitions politiques

Mais qui est Hélène Thouy ? Peu connue des électeurs, 4 % seulement des Français l’identifient précisément. Née dans l’Entre-deux-Mers, Hélène Thouy est originaire de Gironde. À 37 ans, l’avocate jongle entre sa vie de famille, la défense des animaux et une candidature à l’élection présidentielle qui intéresse de plus en plus les grands médias.

Elle a été la tête de liste de son mouvement lors des élections européennes de 2019. Elle avait aussi créé la surprise en obtenant 2,2 % des voix, passant

