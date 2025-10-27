 Aller au contenu principal
Présidentielle: Reconquête n'aura pas "un candidat commun" avec le RN, un parti "socialiste" (Zemmour)
information fournie par AFP 27/10/2025 à 10:19

Le président du parti français d'extrême droite Reconquête, Éric Zemmour à Orange dans le Vaucluse, le 7 septembre 2024 ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Le parti d'extrême droite Reconquête n'aura pas un candidat commun" à la présidentielle avec le RN, a confirmé lundi son leader Éric Zemmour pour qui le Rassemblement national est un parti "socialiste en économie" qui vote avec LFI.

"Mais pourquoi on aurait un candidat commun ? (...) Je ne suis pas proche du Rassemblement national, le RN est socialiste en économie" a critiqué M. Zemmour sur BFMTV/RMC.

L'ancien candidat à la présidentielle de 2022 s'en est prix "aux accointances quasi permanentes entre le Rassemblement national et LFI", .

Il a pris comme exemple la question d'un amendement LFI sur "l'impôt universel" voté par le RN pour taxer le citoyen français dont la résidence fiscale est située à l'étranger.

Le député RN Jean-Philippe Tanguy "a dit que +fuir la France est immoral+. C'est une phrase qu'aurait pu dire Robespierre. Si c'est immoral, il faut carrément les guillotiner", a jugé M. Zemmour.

Avec le RN, "nous sommes proches pour arrêter l'immigration, Et encore, moi je considère que l'islam n'est pas compatible avec la République. Madame Le Pen si. Je considère qu'il y a un +grand remplacement+, Madame Le Pen dit non. Je suis pour la +remigration+ des délinquants, des chômeurs de longue durée. Madame Le Pen dit que ce n'est pas républicain", a-t-il énuméré.

"Vous voyez, on est très différents", a-t-il conclu.

    Avec J.BARDELLA, ce serait déjà plus cohérent car madame LE PEN a une vision trop électoraliste et pas de projet économique viable en rapport avec reconquête qui seul n'est guère plus représentatif que les divers partis de gauche. On est mal barré.

