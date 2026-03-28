Présidentielle: Édouard Philippe se détache pour accéder au second tour face au RN, selon un sondage

L'ancien Premier ministre Édouard Philippe après sa réélection à la mairie du Havre, le 22 mars 2026 au Havre ( AFP / Lou BENOIST )

L'ancien Premier ministre Édouard Philippe apparaît le mieux placé pour accéder au second tour de la prochaine élection présidentielle, face à un candidat Rassemblement national donné très largement en tête du premier tour, selon un sondage Elabe paru samedi.

Dans cette enquête réalisée pour BFMTV et La Tribune Dimanche, qui a testé six configurations de premier tour différentes, M. Philippe recueillerait entre 20,5 et 25,5% des intentions de vote.

Le patron d'Horizons obtiendrait son meilleur score sur une ligne de départ comprenant Jordan Bardella pour le RN (38%), une gauche éparpillée entre Jean-Luc Mélenchon pour LFI (12%), Marine Tondelier pour Les Écologistes (4,5%), Olivier Faure pour le PS (4,5%), Fabien Roussel pour le PCF (4%), et en l'absence d'un candidat Les Républicains.

Celui qui vient de se faire réélire à la mairie du Havre est crédité de 22% des voix dans une configuration testant notamment Marine Le Pen (31,5%), Jean-Luc Mélenchon (11,5%), l'ex président socialiste François Hollande (8,5%) et le patron de LR Bruno Retailleau (8,5%).

Et il récolterait 20,5% des intentions de vote dans une hypothèse alignant entre autres Jordan Bardella (35%), Jean-Luc Mélenchon (10,5%), Raphaël Glucksmann pour le camp socialiste (10,5%) et Bruno Retailleau (7%).

M. Philippe apparaît ainsi comme la meilleure chance du bloc central pour la prochaine présidentielle, alors que Gabriel Attal plafonnerait à 11,5% et Gérald Darmanin à 8%, tous deux doublés pour la qualification au second tour par Raphaël Glucksmann.

L'ex chef du gouvernement d'Emmanuel Macron (2017-2020) semble aussi le mieux positionné pour battre le Rassemblement national au second tour, que ce soit face à Jordan Bardella (51,5% contre 48,5%) ou Marine Le Pen (53% contre 47%).

Tous les autres candidats testés sont donnés défaits par M. Bardella ou Mme Le Pen, à commencer par le leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon, écrasé par Jordan Bardella (71,5% - 28,5%).

Ce sondage met aussi en avant les scores supérieurs au premier tour de Jordan Bardella (35 à 38,5%) par rapport à Marine Le Pen (31,5% à 34%), alors que le sort de la patronne des députés RN est suspendu à une décision judiciaire attendue le 7 juillet.

Le sondage a été réalisé par téléphone du 25 au 27 mars sur un échantillon de 1.504 personnes, dont 1.422 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. La marge d'erreur est située entre 1,4 et 3,1 points.