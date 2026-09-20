Présidentielle: Bayrou détaille les conditions de sa primaire

L'ancien Premier ministre François Bayrou s'exprime en clôture de l'Université de rentrée du MoDem à L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, le 20 septembre 2026 ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Parrainage de dix parlementaires fin octobre, premier tour en janvier, vote par internet et "candidat unique" début février: François Bayrou a détaillé dimanche les conditions de la primaire du "grand fleuve central" pour laquelle il plaide, à ce jour sans succès.

"Si nous ne sommes pas ensemble, ces forces qui se sont opposées pendant longtemps, des socio-démocrates aux gaullistes, en passant évidemment par tous les engagés au centre (...), il n'y a aucune chance que nous l'emportions" face à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, a déclaré l'ancien Premier ministre en clôture de la rentrée du MoDem à L'Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse)

A Édouard Philippe, qui refuse toute primaire, et à Gabriel Attal, qui ne l'a jamais formellement écartée, M. Bayrou a adressé "un message personnel": "Qu'est-ce que vous craignez ? Où est le problème ? (...) Vous serez choisi par les Français. Et vous aurez une légitimité supplémentaire."

L'ancien Premier ministre François Bayrou lors de la clôture de l'Université de rentrée du MoDem à L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, le 20 septembre 2026 ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

Et le patron du MoDem de détailler les conditions de sa primaire: "Un filtre évidemment nécessaire" pour y participer, à savoir le parrainage de dix parlementaires. Et "je propose qu'on le fasse avant la fin octobre".

"Après, on a deux mois pour qu'il y ait confrontation entre les uns et les autres, que les chaînes de télévision organisent des débats, qu'on organise des meetings. (...) Ca nous amène à la fin décembre, et puis on fait le premier tour en janvier, peut être vers le 15 janvier, quelque chose comme ça", "par internet", a développé l'ancien maire de Pau.

"On fait le deuxième tour quinze jours après". Ainsi, "début février, les Français auront le candidat unique qu'ils attendent pour les rassurer et leur garantir que l'avenir du pays ne soit pas détruit par des bêtises électorales", a conclu M. Bayrou.

L'ancien Premier ministre François Bayrou (C) en clôture de l'Université de rentrée du MoDem à L'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse, le 20 septembre 2026 ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )

"Si on va au premier tour divisés (...) on sait que le deuxième tour ce sera le deuxième tour d'un extrême contre un autre extrême, donc une menace létale, mortelle pour notre pays". "Donc on ne peut pas se permettre le luxe de la division au premier tour, donc il faut qu'on tranche la question de l'unité avant le premier tour", a-t-il insisté.

M. Bayrou a convié à la rentrée du MoDem un certain nombre de personnalités du centre-gauche (Bernard Cazeneuve) au centre-droit (Jean-Louis Borloo, Xavier Bertrand) et l'ancien commissaire européen Thierry Breton, qu'il a cité comme candidat potentiel et qui a été le seul à sembler endosser cette proposition de primaire.