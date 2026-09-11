Présidentielle au Brésil : Flavio Bolsonaro sous le coup d'une enquête pour corruption

Le sénateur Flavio Bolsonaro (c) candidat du Parti libéral (PL) à la présidentielle, salue ses partisans lors d'un meeting de campagne à Juiz de Fora, dans l'État du Minas Gerais, le 9 septembre 2026 au Brésil ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

La campagne du sénateur Flavio Bolsonaro s'est heurtée vendredi à l'annonce d'une enquête pour corruption et blanchiment contre le candidat conservateur, à moins d'un mois de l'élection présidentielle.

Le fils aîné de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro (2019-2022) a déclaré n'avoir "rien à cacher", lors d'un déplacement dans la ville amazonienne de Manaus (nord).

Le sénateur de 45 ans est au coude à coude dans les sondages avec le président sortant de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, en quête d'un quatrième mandat à 80 ans, dans l'hypothèse probable d'un second tour le 25 octobre.

Un juge de la Cour suprême a autorisé en juillet l'ouverture d'une enquête de la Police fédérale visant le candidat de droite pour de possibles infractions liées au "financement de la production" du film "Dark Horse", selon la décision consultée par l'AFP.

Ce long-métrage encore inédit est un "biopic" sur l'ex-président Bolsonaro, avec l'acteur américain Jim Caviezel dans le rôle principal.

La corruption est une préoccupation majeure des électeurs brésiliens en vue du scrutin.

Lula lui-même a été incarcéré 580 jours pour corruption, en 2018-2019. Mais sa condamnation a ensuite été annulée, pour des motifs de procédure, et car le juge a été considéré comme partial.

L'association de la gauche à la corruption a toujours été un des principaux étendards du camp conservateur brésilien, jouant un rôle décisif dans l'élection de Jair Bolsonaro en 2018.

Vendredi, la levée du secret de l'instruction d'un scandale financier majeur a montré que son fils aîné est entré à son tour dans le collimateur de la justice.

Pressions

"L'impact des scandales de corruption est bien plus fort pour la campagne de Lula que pour celle de Flavio Bolsonaro, car ils accentuent le rejet envers le Parti des travailleurs" du président sortant, a commenté auprès de l'AFP Mayra Goulart, politologue à l'Université fédérale de Rio de Janeiro.

Le sénateur Flavio Bolsonaro (c) candidat du Parti libéral (PL) à la présidentielle, salue ses partisans lors d'un meeting de campagne à Juiz de Fora, dans l'État du Minas Gerais, le 9 septembre 2026 au Brésil ( AFP / Pablo PORCIUNCULA )

Mais si les preuves contre Flavio Bolsonaro s'accumulent à l'approche de l'élection, elles pourraient influer "sur la décision des électeurs" indécis, ajoute-t-elle.

Le coût de "Dark Horse" dépasse le total de "Je suis toujours là" et "L'Agent secret", les deux derniers films brésiliens nommés aux Oscars, selon la presse locale.

Peu d'informations ont filtré au sujet du contenu du film, si ce n'est qu'il présente Jair Bolsonaro comme quelqu’un qui "a combattu le système", comme le montre la bande-annonce.

En mai, le fils aîné de l'ancien chef d'Etat avait reconnu avoir demandé et obtenu plusieurs millions de dollars pour ce film de la part du banquier Daniel Vorcaro, actuellement incarcéré pour un vaste scandale de fraude bancaire.

"Le film est totalement légal", a affirmé vendredi Flavio Bolsonaro, évoquant un "financement privé".

Daniel Vorcaro, patron de Banco Master, s'était constitué un vaste réseau dans les cercles du pouvoir avant que son établissement ne soit liquidé pour s'être révélé insolvable, ayant accumulé plus de six milliards d'euros de dettes.

La police cherche à savoir si les fonds du banquier ont en réalité servi à financer un autre fils de Jair Bolsonaro, Eduardo, établi aux États-Unis et condamné au Brésil pour avoir exercé des pressions sur la justice au moment du procès de son père, a expliqué une source de la Cour suprême à l'AFP.

Lors de ce procès, l'ex-président a été condamné il y a un an à 27 ans de prison pour une tentative de coup d'Etat contre Lula en 2022. Il purge actuellement sa peine à domicile pour raisons de santé.

Cour suprême en crise

L'enquête visant Flavio Bolsonaro a été autorisée par le juge André Mendonça, ancien ministre de la Justice de son père, qui l'avait nommé à la Cour suprême.

Le juge de la Cour suprême du Brésil Alexandre de Moraes (d) et le juge André Mendonça lors d'une audience au Tribunal suprême fédéral (STF) à Brasilia, le 2 septembre 2026 au Brésil ( AFP / Evaristo Sa )

La plus haute juridiction du Brésil traverse actuellement une crise sans précédent, mettant notamment aux prises le juge Mendonça et ses collègues Alexandre de Moraes et Flavio Dino, lui-même ancien ministre de la Justice de Lula.

Cette crise a conduit brièvement à la suspension du directeur de la Police fédérale, finalement rétabli dans ses fonctions.

Dans une tentative de mettre fin à la crise, le président de la Cour, Edson Fachin, a demandé au juge Mendonça la levée du secret de l'instruction dans l'affaire Master, ce que le magistrat a fait de façon partielle.

Cette décision a permis d'apprendre vendredi que la police enquête sur Flavio Bolsonaro.