Présidentielle 2022 : Zemmour double Bertrand et se rapproche de Le Pen

« Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain et si vous aviez le choix entre les candidats suivants, quel est celui pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez au premier tour ? » Telle est la question qui a été posée à un panel de Français, pour un sondage Ipsos réalisé pour Le Parisien . Et selon les résultats de ce sondage, Éric Zemmour dépasse Xavier Bertrand, se rapprochant ainsi de Marine Le Pen dans la course à l’Élysée.

Zemmour/Jacob : le débat des deux droites irréconciliables fait pschitt

Ainsi, Éric Zemmour récolte en moyenne 15 % d’intentions de vote, tandis que Xavier Bertrand en réunit 14 %. De son côté, Marine Le Pen remporte 16 % d’intentions de vote.

« Éric Zemmour est sur une dynamique »

Autrement dit, si l’élection présidentielle avait lieu aujourd’hui, Éric Zemmour serait en bonne position pour atteindre le second tour, face à Emmanuel Macron. La cote de ce dernier, selon le sondage, demeure stable sur son socle de 24 à 27 %. « Éric Zemmour est sur une dynamique, un mouvement fort qui va en s’accélérant puisqu’il double quasiment son score en l’espace de quinze jours, passant de 8 % à 15 % », analyse auprès du Parisien Brice Teinturier, directeur délégué d’Ipsos.

Le journaliste et polémiste est parvenu à récupérer une part importante – 24 % – des électeurs

