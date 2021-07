Présidentielle 2022 : quel candidat à droite ? Le choix de nos lecteurs

Soucieux de l'avis de nos lecteurs, c'est avec une certaine gourmandise que nous lisons attentivement les commentaires laissés par les internautes. Parfois excessifs, souvent pertinents, toujours fidèles à l'esprit du Point, ce sont des morceaux de franchise qui éclairent les grands sujets du moment à rebours des idées reçues. Récemment, pour départager Xavier Bertrand, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, François Baroin, Michel Barnier et même l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, nous vous avons demandé lequel d'entre eux ferait un meilleur candidat pour la droite à la présidentielle. Résultat* : les préférences des internautes du Point différent des résultats des enquêtes d'opinion.

Xavier Bertrand, réélu président des Hauts-de-France, candidat réaffirmé à l'élection présidentielle, est en tête des sondages à droite avec 18 % d'intentions de vote, selon une enquête Ifop-Fiducial réalisée pour Le Figaro et LCI. Selon une autre étude publiée dans le JDD, jeudi 1er juillet, 46 % des sondés estiment qu'il ferait un « bon candidat » pour la droite en 2022. Des chiffres flatteurs qui tendent à valider la stratégie du camp Bertrand de s'imposer sans primaire interne à la droite, mais une gageure quand d'autres, à l'instar de Valérie Pécresse et de Michel Barnier, entendent bien peser auprès des militants et des

... Lire la suite sur LePoint.fr