Présidentielle 2022 : Michel Barnier, candidat à la primaire de la droite

C'est un nouveau candidat à la primaire de la droite. Michel Barnier, ancien ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, a annoncé, ce jeudi 26 août, sa candidature à la présidentielle 2022, sur le plateau de TF1. L'ancien négociateur de l'Union européenne pour le Brexit, âgé de 70 ans, devient ainsi le quatrième candidat en lice de la droite. « J'ai pris la décision d'être candidat à l'élection présidentielle d'avril prochain », a affirmé Michel Barnier, en direct du lac du Bourget, en Savoie, sa terre d'élection.

Parmi les axes de son projet, Michel Barnier a évoqué l'idée de « limiter l'immigration et la maîtriser » et de « remettre le travail, le mérite au centre de notre société » ainsi que la lutte contre « le changement climatique qui va tout bouleverser ». « Les temps devant nous sont des temps exigeants et graves », a déclaré l'ancien ministre, précisant : « J'ai l'intention d'être le président d'une France réconciliée, de faire respecter les Français et la France. »

Laurent Wauquier renonce, quatre candidats en lice

Une annonce qui intervient quelques heures après celle d'Éric Ciotti, qui s'est lui aussi lancé dans la course à droite. Le président de la commission nationale d'investiture du parti Les Républicains a en effet annoncé sa candidature à la primaire, ce jeudi. Jusqu'à ce jour, seuls la présidente de la région Île-de-France,

... Lire la suite sur LePoint.fr