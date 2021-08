Présidentielle 2022 : le dilemme des primaires

Pascal Perrineau a publié avec la politologue Laurence Morel une étude concernant « les primaires électorales et les systèmes de départage des candidats à l'élection présidentielle » sur le site de la Fondation pour l'innovation politique (Fondapol) au mois d'août 2021. Selon eux, l'élection présidentielle de 2022 sera centrale pour l'avenir des primaires en France : « Soit elles [les primaires françaises, NDLR] sont abandonnées avant d'être totalement entrées dans les mœurs, soit elles perdurent et un retour en arrière sera difficile. »

Pascal Perrineau et Laurence Morel définissent les primaires comme « une méthode de sélection partisane des candidats à une fonction politique reposant sur l'élection par un collège électoral large, incluant au moins les adhérents ». Selon l'étude, le recours de plus en plus fréquent aux primaires répond à une demande citoyenne pour davantage de démocratie directe. D'ailleurs, Pascal Perrineau le souligne : « Les primaires sont aujourd'hui considérées par les gens, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, comme étant un acquis presque démocratique. »

« Si la droite est responsable et disciplinée, la victoire est possible »

En France, l'étude de la Fondapol révèle que Charles Pasqua est le premier à proposer publiquement l'organisation d'une primaire, en 1994. Cependant, c'est le parti de la rose qui organise pour la

... Lire la suite sur LePoint.fr