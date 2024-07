Présidence de l'Assemblée nationale : revoilà Charles de Courson

Le député de la Marne élu sans discontinuer depuis 1993 a accédé à une certaine notoriété lors de la bataille parlementaire contre la réforme des retraites.

Charles de Courson, à l'Assemblée nationale, le 26 mars 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le député centriste Charles de Courson est candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, promettant d'être le "garant de son bon fonctionnement" dans une "période inédite et chaotique", a-t-il fait savoir dans un communiqué lundi 15 juillet.

"Dans cette période inédite et chaotique, il est fondamental que le président de l’Assemblée nationale soit le garant de son bon fonctionnement, de la dignité et de la profondeur des débats et qu’il ne soit pas au service de coalitions partisanes, parfois contradictoires et animées par le seul objectif de se distribuer les postes entre eux", affirme M. de Courson, 72 ans.

"C’est dans ce contexte que j’ai déclaré ma candidature à la présidence de l’Assemblée Nationale car je crois profondément à l’importance du rôle du Parlement pour préserver une démocratie parlementaire, notamment dans sa mission de contrôle, dans le respect de notre Constitution et d’un indispensable pluralisme politique", poursuit-il.

Passionné de questions budgétaires, le député de la Marne élu sans discontinuer depuis 1993 a accédé à une certaine notoriété en s'opposant farouchement à la réforme des retraites.

Candidature transpartisane?

M. de Courson était membre lors de la précédente mandature du groupe Liot (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires), qui doit se réunir mardi ou mercredi pour se reformer et élire son président.

Quatorze de ses anciens membres ont été réélus et devraient continuer d'y siéger, et il devrait accueillir de trois à six nouveaux membres, selon les sources. Le député de Saint-Pierre-et-Miquelon, Stéphane Lenormand, devrait en prendre la tête. La candidature de M. de Courson pourrait recueillir des voix de différents bancs de l'Assemblée. "Ca devient une vraie option un peu de tous les bords", assurait vendredi une source parlementaire.