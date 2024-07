Préserver la démocratie au prix de nos libertés ?

La démocratie semble prise d'assaut. Si les images du Capitole du 6 janvier 2021 restent incrustées dans les esprits, elles illustrent presque trop bien un sentiment général de reflux des démocraties. C'est ce qu'a pointé le rapport de 2022 de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale qui indique, constat bien sombre, que la moitié des démocraties dans le monde sont en déclin.

Les États-Unis, démocratie vibrante au XXème siècle, sont l'une des démocraties dont le déclin est le plus marqué, d'après le rapport. Deux causes peuvent être invoquées et étendues aux autres démocraties « malades ». Tout d'abord, le virage sécuritaire qu'a pris le pays dès 2001 est venu rogner les libertés. À ce titre, la posture sécuritaire actuelle plus musclée de la France sur le plan intérieur est perçue comme un recul des libertés. Un certain autoritarisme étatique en réponse au Covid est aussi cité. La seconde raison, c'est la montée du populisme, qui prospère sur la multiplication des crises. Enfin, les cyberguerres que mènent des États contre les démocraties contribuent aussi à les ébrécher par la surveillance informatique accrue qu'elles appellent. Quelles sont donc les conséquences de la remise en question du modèle démocratique ? Comment préserver la démocratie ? Quels rôles ont à jouer la société civile et les organisations internationales ?