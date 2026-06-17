Près de la moitié des responsables de la Fed envisagent une hausse des taux en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Ann Saphir

Près de la moitié des responsables de la Réserve fédérale ne croient plus que le simple maintien des taux d’intérêt à un niveau stable suffira à ramener l’inflation à leur objectif de 2 % face à la flambée des prix du pétrole consécutive à la guerre en Iran.

Neuf des 19 membres du comité de politique monétaire de la banque centrale américaine estiment désormais qu’ils devront relever le taux directeur de la Fed cette année, selon les projections publiées mercredi, alors que la Fed annonçait sa décision de maintenir le taux directeur dans sa fourchette actuelle de 3,50 % à 3,75 %. Aucun d’entre eux ne partageait ce point de vue il y a seulement trois mois, lors de la dernière publication des projections de la Fed.

Six de ces neuf membres, soit près d’un tiers du comité, estiment qu’une hausse de taux supérieure à un quart de point sera nécessaire cette année, selon ces projections.

Huit d’entre eux estiment que les taux devraient rester inchangés, et un seul a jugé qu’une seule baisse des taux serait de mise. Un membre du comité, dont le nom n’a pas été divulgué, n’a pas soumis d’avis sur la trajectoire des taux.

Ces opinions, illustrées dans le « dot plot » de la Fed – qui présente les prévisions individuelles des membres du comité sur l’évolution des taux –, montrent à quelle vitesse le débat au sein de la banque centrale a basculé: alors qu’ il portait auparavant sur la durée pendant laquelle il fallait maintenir les taux stables avant de les baisser, il est désormais marqué par une inquiétude croissante – et, pour certains, une conviction – selon laquelle la Fed devra relever ses taux pour empêcher les pressions sur les prix, liées à la hausse des prix du carburant, de se répercuter plus largement sur l’inflation sous-jacente.

Elles constituent également un défi pour le nouveau président de la Fed, Kevin Warsh, qui a été nommé à ce poste par le président Donald Trump dans l’espoir qu’il abaisse les taux d’intérêt, une option qui devient de moins en moins envisageable à mesure que le large soutien en faveur d’une telle mesure s’estompe.

Les cours mondiaux du pétrole ont fortement chuté depuis la semaine dernière, lorsque l’Iran et les États-Unis ont annoncé un accord visant à mettre fin au conflit et à rétablir l’acheminement du pétrole par le détroit d’Ormuz. Mais on ignore à quelle vitesse le transport maritime et les exportations pourraient se redresser après la signature de l’accord, compte tenu notamment des dégâts subis par les installations énergétiques au cours de ces trois mois de guerre.

Les responsables de la Fed ont généralement la possibilité de modifier leurs prévisions (dot plot) jusqu’à peu avant leur publication; leurs analyses devraient donc refléter les derniers développements au Moyen-Orient.

L’inflation se maintient au-dessus de l’objectif de 2 % fixé par la Fed depuis plus de cinq ans.

Les projections publiées mercredi montrent que les responsables de la banque centrale sont devenus plus pessimistes quant à l’inflation depuis mars, ce qui reflète la forte hausse de l’inflation observée depuis le début de la guerre. L’inflation mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) devrait désormais s’établir à 3,6 % d’ici la fin de l’année, selon l’estimation médiane des responsables de la politique monétaire. En mars, ceux-ci tablaient sur une inflation PCE de 2,7 % en fin d’année. L’inflation PCE sous-jacente, qui exclut les prix volatils du pétrole et des denrées alimentaires, devrait désormais atteindre 3,3 %, contre 2,7 % précédemment. Le taux de chômage devrait désormais s’établir à 4,3 % d’ici la fin de l’année, ce qui correspond au chiffre réel de mai et est inférieur aux 4,4 % prévus par les responsables de la politique monétaire en mars. Ces prévisions traduisent une confiance croissante dans le fait que le marché du travail ne s’affaiblit pas et n’a pas besoin d’être soutenu par des baisses de taux, contrairement à ce que certains responsables craignaient en début d’année. La croissance du PIB devrait s’établir à 2,2 % cette année, soit un résultat inférieur aux 2,4 % prévus en mars.