Près de deux millions de personnes évacuées en Chine à l'approche du typhon Bavi

(Actualisé avec le nouveau chiffre des personnes évacuées dans le titre et les paragraphes 1 & 4)

L'approche du typhon Bavi a conduit la Chine à évacuer samedi plus de 1,8 million de personnes autour de Wenzhou, ville de l'est du pays qui compte quelque 10 millions d'habitants, où le typhon pourrait toucher terre dimanche aux premières heures.

Bavi a déjà balayé l'archipel de Sakishima, au sud du Japon, avec à la clef fortes pluies et vents violents, et effleuré le nord de l'île de Taïwan.

Même s'il continue de ralentir et de s'affaiblir dans sa route vers le nord-ouest au-dessus de mers plus froides, le typhon représente encore un grand danger en raison du volume d'humidité que renferment ses bandes pluviales, dont la largeur équivaut à peu près à 1.000 km.

Plus de 1,7 million de personnes ont été évacuées dans la province du Zhejiang, où se trouve Wenzhou, et plus de 100.000 dans la province voisine du Fujian, selon les médias d'Etat.

"Je suis un peu inquiet, mais je pense que tout ira bien. Nous avons déjà connu des typhons. Nous allons nous en sortir", a déclaré Huang Xinghuan, un habitant de Wenzhou de 50 ans, ajoutant que sa famille avait fait des réserves d’eau pour environ deux à trois jours.

Le Japon et Taïwan n'ont pour l'instant signalé aucun décès lié au typhon. En revanche, 17 personnes ont perdu la vie aux Philippines en raison de fortes pluies provoquées par une mousson du sud-ouest, dont l'intensité a été décuplée par l'impact de Bavi.

Les pompiers taïwanais ont indiqué que 87 personnes avaient été blessées, principalement à la suite de chutes de moto ou de vélo, mais aussi après avoir trébuché ou été heurtées par des objets.

A Taïwan, le gouvernement avait organisé l'évacuation de plus de 14.000 personnes, pour la plupart habitant dans des régions montagneuses de l'île, à l'approche du Bavi.

Même si typhon n'a finalement pas touché terre à Taïwan, la plupart des villes ont décrété un jour férié samedi en raison de Bavi.

En Chine, les équipes de secours continuent de passer au crible les décombres laissés par le typhon Maysak, qui a fait au moins 39 morts en balayant la région du Guangxi, dans le sud-ouest du pays, en début de semaine.

La Chine, le Japon et Taïwan sont de plus en plus exposés à des phénomènes météorologiques destructeurs que les scientifiques attribuent au changement climatique.

(Go Nakamura et Ella Cao, avec la contribution d'Angie Teo et de Yimou Lee à Taïpei, de Joseph Campbell à Ishigaki (Japon) et de Karen Lema à Manille; version française Camille Raynaud et Benoit Van Overstraeten)