Près de 8.000 personnes mortes ou disparues sur les routes migratoires en 2025-OIM

Près de 8.000 personnes sont mortes ou ont disparu l’an dernier sur les routes migratoires, les traversées maritimes vers l’Europe étant les plus meurtrières, de nombreuses victimes étant perdues lors de "naufrages invisibles", a déclaré mardi une agence de l’Onu.

"Ces chiffres témoignent de notre échec collectif à prévenir ces tragédies", a déclaré Maria Moita, directrice du département Réponse humanitaire de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), lors d’un point de presse à Genève.

Si le nombre de morts ou de disparus, estimé à 7.904, est en baisse par rapport au record historique de 9.197 enregistré en 2024, l’OIM précise que ce recul s’explique en partie par 1.500 cas suspects qui n’ont pas pu être vérifiés en raison des coupes dans l’aide humanitaire.

Plus de quatre décès ou disparitions sur dix ont eu lieu sur des routes maritimes menant vers l’Europe. De nombreux cas relèvent de ce que l’OIM qualifie de "naufrages invisibles", lorsque des embarcations entières sont perdues en mer et ne sont jamais retrouvées, selon un nouveau rapport alarmant publié par l’agence.

La route ouest-africaine vers le nord a fait environ 1.200 morts, tandis que l’Asie a enregistré un nombre record de victimes, notamment des centaines de réfugiés rohingyas fuyant la Birmanie ou les camps surpeuplés au Bangladesh.

"Les routes évoluent en réaction aux conflits, aux pressions climatiques et aux évolutions des politiques, mais les risques restent très réels", a déclaré la directrice générale de l’OIM, Amy Pope, dans un communiqué. "Derrière ces chiffres se trouvent des personnes qui entreprennent des voyages dangereux et des familles laissées dans l’attente de nouvelles qui peuvent ne jamais arriver."

(Reportage Emma Farge, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)