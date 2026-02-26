Près de 8.000 morts sur les routes migratoires en 2025, selon l'OIM

par Amina Ismail

Près de 8.000 personnes sont décédées ou ont disparu l'année dernière sur des routes migratoires, un chiffre en baisse par rapport à 2024 tandis que le bilan réel est probablement bien plus élevé en raison des coupes budgétaires ayant affecté l'accès humanitaire et le suivi des décès, a déclaré jeudi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Selon un communiqué publié jeudi, le nombre de décès sur les routes migratoires s'est élevé à 7.667 en 2025 contre près de 9.200 en 2024 car moins de personnes ont tenté des voyages irréguliers dangereux, en particulier à travers les Amériques.

Mais cette baisse reflète aussi un accès réduit à l'information et un manque de financement qui ont entravé les efforts visant à recenser les décès, selon l'OIM.

L'organisation rattachée aux Nations unies et basée à Genève fait partie des nombreux groupes d'aide humanitaire touchés par d'importantes réductions de financement de la part des États-Unis, ce qui l'oblige à réduire ou à fermer des programmes d'une manière qui, selon elle, aura de graves répercussions sur les migrants.

Les voies légales de migration se réduisent, poussant davantage de personnes dans les mains des passeurs, a déclaré l'agence onusienne, alors que l'Europe, les États-Unis et d'autres régions renforcent leurs mesures de contrôle et investissent massivement dans la dissuasion.

"Les pertes humaines continues sur les routes migratoires constituent un échec mondial que nous ne pouvons accepter comme normal", a déclaré la directrice générale de l'OIM, Amy Pope, dans un communiqué publié jeudi.

"Ces décès ne sont pas inévitables. Lorsque les voies sûres sont hors de portée, les gens sont contraints de se lancer dans des voyages dangereux et de se livrer aux mains des passeurs et des trafiquants", a-t-elle ajouté.

"Nous devons agir maintenant pour développer des voies sûres et régulières et garantir la protection des personnes dans le besoin, quel que soit leur statut."

En 2025, les routes maritimes sont restées parmi les plus meurtrières, avec au moins 2.108 morts ou disparus en Méditerranée et 1.047 sur la route atlantique vers les îles Canaries, a déclaré l'organisation.

Quelque 3.000 décès de migrants ont été enregistrés en Asie, dont plus de la moitié étaient des Afghans, et 922 sont morts en traversant la Corne de l'Afrique, du Yémen aux États du Golfe, ce qui représente une forte augmentation par rapport à l'année précédente. Presque tous étaient des Éthiopiens, dont beaucoup ont péri dans trois naufrages collectifs.

Au 24 février, le nombre de décès de migrants en Méditerranée atteignait 606 depuis le début de l'année, a indiqué l'OIM.

