Près de 15.000 infirmiers en grève dans les principaux hôpitaux de New York

Des infirmières manifestent devant l'hôpital Mount Sinai à New York, le 12 janvier 2026, à l'occasion d'une grève de la profession pour dénoncer les conditions de travail ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Près de 15.000 infirmiers sont en grève lundi dans trois des principaux hôpitaux privés de New York pour dénoncer leurs conditions de travail, notamment en termes de sécurité et de prestations sociales, selon leur organisation syndicale.

"Après des mois de négociations", leurs employeurs "refusent de faire des progrès significatifs" pour "assurer une dotation en personnel suffisante, financer intégralement les prestations de santé des infirmiers et protéger ces derniers contre la violence au travail", précise la New York State Nurses Association (NYSNA) dans un communiqué.

Cette grève est la plus importante pour cette profession dans l'histoire de la ville, assure le syndicat.

Dans un décret signé vendredi, la gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul, a estimé que ce mouvement social, en plein pic des maladies hivernales, risquait d'avoir "un impact sur la disponibilité et la prestation des soins, menaçant ainsi la santé publique".

Pour s'en prémunir, les trois groupes hospitaliers concernés ont libéré ou transféré des patients, annulé certaines procédures chirurgicales et ont eu recours à des recrutements temporaires.

"Avec 1.400 infirmiers qualifiés et spécialisés, nous sommes prêts à continuer à fournir des soins aux patients pendant toute la durée de cette grève", promet notamment le groupe Mount Sinai dans un communiqué lundi. Concernant les revendications de NYSNA, il les juge "extrêmes" et ajoute "ne pas pouvoir (les) accepter".

Le nouveau maire de New York, le démocrate Zohran Mamdani, est venu apporter son soutien aux grévistes lors d'une conférence de presse dans la matinée.

"Nous voyons le travail que vous accomplissez, nous pensons que ce travail mérite d'être reconnu et nous sommes à vos côtés dans cette lutte", a-t-il lancé, appelant les parties à "immédiatement revenir à la table des négociations et à "négocier de bonne foi".

En janvier 2023, quelque 7.000 infirmiers avaient fait grève pendant trois jours, obtenant finalement des mesures contre le manque de personnel.