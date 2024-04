Près d'un adulte sur deux a suivi une formation au cours de l'année écoulée

L'Insee pointe un "recours plus fréquent à la formation en 2022 pour les personnes en emploi et les plus diplômées".

( AFP / AURORE MESENGE )

Selon une étude portant sur l'année 2022, près d'un adulte sur deux (47%) ayant terminé sa formation initiale a suivi au moins une formation au cours des 12 derniers mois dans un but professionnel ou personnel.

Les personnes en emploi se forment davantage (57%), que celles qui se déclarent au chômage (43%) ou inactives (21%), "essentiellement du fait de la formation à but professionnel", selon l'enquête conjointe de l'Insee et de la Dares, le service statistique du ministère du Travail, publiée mercredi 24 avril.

Toutefois, la proportion de chômeurs et d'inactifs qui se forment a augmenté par rapport à 2016 "dans un contexte où différentes mesures sont mises en place depuis 2018 en faveur de la formation de ces populations".

Quel accès à la formation?

Les seniors, eux, se forment beaucoup moins que les salariés plus jeunes. "Seuls 24% des 55-64 ans ont suivi une formation non formelle (sans délivrance de diplôme) professionnelle, du fait de transitions plus fréquentes vers l'inactivité et d'un moindre accès des seniors à la formation dans le cadre professionnel", relève l'étude.

Les inégalités sociales se reflètent aussi dans la formation: ainsi "les habitants des quartiers relevant de la politique de la ville (QPV) se forment moins (31%) que les habitants des autres quartiers (48%), notamment en raison de la surreprésentation des chômeurs et des personnes peu diplômées, ces derniers ayant moins accès à la formation que le reste de la population".

L'accès à la formation croît avec la taille de l'entreprise: 32% des salariés seulement en ont bénéficié dans les entreprises de moins de dix salariés, contre 62% pour celles de 250 salariés et plus. Cet accès est par ailleurs meilleur dans le secteur public (60%) que dans le privé (47%), les travailleurs indépendants étant à la traîne (40%).

L'initiative des formations non diplômantes à but professionnel revient dans les deux tiers des cas à l'employeur, et dans un tiers des cas au salarié. Seules 3% de ces formations sont financées par le compte personnel de formation (CPF), dont l'utilisation est à la main du salarié. Enfin, le recours à la formation des 25-64 ans est un peu plus élevé en France (51%) qu'en moyenne dans l'UE (46%).