Prendre un congé paternité fait reculer le risque de dépression post-partum

C'est une nouvelle qui devrait conforter le choix des futurs papas qui envisageaient de prendre un congé paternité. Selon une étude de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) publiée dans la revue The Lancet , le taux de dépression post-partum des pères qui ont pris un congé paternité serait inférieur à celui de ceux qui n'en ont pas pris. En effet, deux mois après la naissance de leur enfant, 4,5 % des pères participant à l'étude et qui avait pris un congé paternité présentaient une dépression post-partum contre 5,7 % de ceux ne l'ayant pas utilisé.

« Le congé paternité, reconnu pour ses bénéfices sur l'équilibre familial, le développement de l'enfant et l'égalité femme-homme, pourrait être une des clés pour prévenir cette pathologie [la dépression post-partum, NDLR] qui touche un père et presque deux mères sur dix », souligne ainsi l'Inserm, dont l'étude incluait 13 000 mères et près de 11 000 pères français, dont les enfants sont nés en 2011 - date à laquelle le congé paternité n'était que de onze jours consécutifs.

A contrario, un risque accru pour les mamans

Seulement, cette étude montre aussi que 16,1 % des mères dont le conjoint avait utilisé le congé paternité présentaient une dépression post-partum contre 15,3 % de celles dont le partenaire n'en avait pas pris. Pour Katharine Barry, première autrice de ces travaux, cela « pourrait

... Source LePoint.fr