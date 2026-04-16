Première réunion vendredi entre l'UE et le futur gouvernement hongrois

Un drapeau européen installé près de drapeaux hongrois, à Budapest, le 13 avril 2026 ( AFP / Attila KISBENEDEK )

Des responsables de l'Union européenne participeront vendredi à Budapest à une première réunion avec les équipes du futur Premier ministre Peter Magyar qui souhaite récupérer dès que possible des milliards d'euros de fonds gelés.

M. Magyar, qui a mis fin dimanche à 16 ans de règne de Viktor Orban, doit prendre ses fonctions en mai.

Mais "le temps presse pour un certain nombre de dossiers", a assuré jeudi la porte-parole de la Commission européenne, Paula Pinho. "Il est donc clairement dans l'intérêt de la Hongrie, et dans celui de l'UE, que nous progressions le plus rapidement possible", a-t-elle estimé.

Parmi les sujets brûlants : un prêt de 90 milliards d'euros de l'UE à l'Ukraine, que Viktor Orban bloque depuis des mois. Bruxelles espère que Peter Magyar lèvera ce blocage dès que possible.

L'UE retient quant à elle 18 milliards d'euros destinés à la Hongrie dans le cadre de différentes procédures, concernant les droits des personnes LGBT+, des situations de conflits d'intérêts, etc.

Quelques heures après la défaite dimanche du chef du gouvernement nationaliste Viktor Orban aux élections législatives en Hongrie, la Commission européenne a ouvert la voie à un déblocage rapide de ces fonds.

Accéder à cet argent est une "priorité absolue" pour Peter Magyar. Plusieurs eurodéputés très impliqués en ce qui concerne la situation en Hongrie appellent toutefois l'UE à attendre des réformes concrètes du futur Premier ministre avant de débloquer ces fonds.