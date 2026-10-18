Première apparition publique du pape depuis son opération pour un cancer du poumon

Le pape Léon XIV a promis dimanche de reprendre progressivement ses fonctions à la tête de l'Eglise catholique lors de sa première apparition publique depuis son opération subie il y a cinq jours pour un cancer du poumon.

"Après avoir surmonté cette phase délicate (...), je vais maintenant reprendre peu à peu mes activités, toujours avec l'aide de Dieu et grâce à vos prières", a déclaré le souverain pontife, s'adressant d'une voix ferme et claire, depuis une fenêtre du palais apostolique du Vatican, à des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre.

Agé de 71 ans, Léon XIV a subi mardi une opération visant à lui retirer le lobe inférieur du poumon droit après détection d'une tumeur maligne.

Ce diagnostic, pour un pape connu pour être relativement jeune et énergique et qui n'a été élu qu'en mai 2025, a soulevé des questions quant à l'avenir de son pontificat alors qu'il doit faire face à la maladie.

(Joshua McElwee; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)