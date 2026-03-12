Premier train Pékin-Pyongyang en six ans, les "voisins amicaux" renouent leurs liens

Un train de voyageurs reliant les capitales chinoise et nord-coréenne a quitté jeudi la gare de Pékin, après une interruption de service de six ans, alors que la Chine s'efforce de renforcer les infrastructures transfrontalières et de renouer ses liens avec son voisin.

Le train K27 arrivera dans la capitale nord-coréenne vendredi à 18h07 (09h07 GMT) après un trajet de 24 heures 41 minutes longeant le golfe de Bohai et une escale dans la ville frontalière de Dandong, a indiqué l'autorité ferroviaire chinoise.

La Chine et la Corée du Nord sont des "voisins amicaux" et un service ferroviaire transfrontalier facilite les échanges entre les peuples, a déclaré jeudi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères aux journalistes.

Pékin soutient également le renforcement de la communication entre les deux parties afin de faciliter ces échanges, a-t-il ajouté.

Le service de trains entre Pékin et Pyongyang avait été suspendu lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté, en 2020.

La Corée du Nord est largement fermée au tourisme étranger à quelques exceptions près - principalement pour des groupes de touristes russes soumis à des restrictions -, selon les agences de voyage opérant dans le pays.

Le service reliant les deux capitales fonctionnera quatre jours par semaine dans les deux sens, les lundis, mercredis, jeudis et samedis, a indiqué l'autorité ferroviaire chinoise dans un communiqué.

Les billets, réservés aux détenteurs d'un visa d'affaires, ont tous été vendus pour le trajet de jeudi, mais des places sont encore disponibles pour le 18 mars, selon une agence de voyage à Pékin.

La liaison plus courte Dandong-Pyongyang fonctionnera quotidiennement dans les deux sens et le premier train quittera jeudi la ville frontalière, dans le nord-est de la Chine, pour un trajet de huit heures environ, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Les vols transfrontaliers avaient également été suspendus pendant la pandémie. La compagnie nationale nord-coréenne Air Koryo a repris son service vers la Chine en 2023 et propose désormais deux vols hebdomadaires entre les deux capitales, le mardi et le samedi.

(Colleen Howe, Florence Lo et la rédaction de Pékin, version française Benjamin Mallet, édité par Tangi Salaün)