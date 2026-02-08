Prague à son tour favorable à l'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis s'est déclaré favorable, dimanche à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, suivant la voie déjà empruntée par l'Australie et de nombreux pays européens.

"J'y suis favorable car les experts que je connais disent que c'est terriblement nuisible pour les enfants. Nous devons protéger nos enfants", a déclaré le chef du gouvernement dans un message vidéo posté sur internet.

Le premier vice-premier ministre, Karel Havlicek, a indiqué qu'un projet de loi pourrait être présenté cette année.

Depuis l'adoption en décembre d'une loi faisant date en Australie, qui oblige les principales plateformes de réseaux sociaux à bloquer l'accès aux mineurs de moins de 16 ans, plusieurs pays dont la France, le Royaume-Uni, l'Espagne ou la Grèce envisagent une interdiction similaire.

(Jason Hovet, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)