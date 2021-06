Prades, le Havre, Val-de-Marne, Ardèche, ces défaites symboliques

Chaque élection offre son lot de surprises, de résultats symboliques ou de coups du sort inattendus... Ces élections régionales et départementales n'échappent pas à la loi du genre. Ainsi, à Prades, terre d'élection du Premier ministre, le candidat aux départementales soutenu par Jean Castex, a été battu par le tandem union de la gauche, élu avec plus de 55 % des voix. Au Havre, la liste régionale conduite par Laurent Bonnaterre et parrainée par l'ancien Premier ministre Édouard Philippe n'arrive qu'en troisième position avec 22,01 % derrière celle de l'union de la gauche (28,59 %) et plus de dix points en dessous de celle conduite par le président sortant et réélu Hervé Morin qui dépasse les 32,5 % dans la ville de Seine-Maritime. Plus anecdotique, au Touquet où votent Brigitte et Emmanuel Macron, Xavier Bertrand obtient plus de 80 % aux régionales et la liste divers droite plus de 86 % face à celle du Rassemblement national.

Retrouvez ici notre carte interactive des Régionales

Puy-de-Dôme, Val-de-Marne et Ardèche basculent à droite

Deux départements symboles changent de majorité. Le Val-de-Marne dirigé par le Parti communiste depuis 45 ans bascule à droite. Tout comme l'Ardèche, bastion socialiste et radical qui devrait passer à droite. Devrait, car un élu sans étiquette n'a pas encore fait connaître ses intentions. Le Républicain Olivier Amrane élu à Privas sera le probable futur président du

... Lire la suite sur LePoint.fr