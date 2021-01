Pr Philippe Juvin : « Il faut vacciner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 »

C'est un habitué des plateaux télé. Chef du service des urgences de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris et maire (Les Républicains) de la Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), le Pr Philippe Juvin aime aussi écrire. Son livre Je ne tromperai jamais leur confiance vient de sortir (1). C'est un des bons témoignages édités par un de nos médecins sur cette épidémie bouleversante, avec ceux des Prs Frédéric Adnet et Gilles Pialoux (2). Il y tient son journal des premiers mois sous Covid et, dans un chapitre final, avance ses solutions pour « une autre politique de santé », afin de « protéger les Français ».

Le Point : Près de 400 000 de Français ont été vaccinés contre le Covid, ça progresse ?

Philippe Juvin : Non, ce n'est pas terrible. La vaccination est notre seule issue. Les gens sont très fatigués, ils commencent à être lassés de l'autosatisfaction permanente du gouvernement. 12 millions de personnes par an sont vaccinées contre la grippe dans notre pays, en 3-4 mois. Jean Castex, Olivier Véran annoncent un million de vaccinations contre le Covid en un mois. Ce n'est rien ! C'est infiniment plus lent que la grippe. Aux États-Unis, Joe Biden annonce un million d'injections par jour. Il n'y a pas assez de vaccins, il n'y a pas assez d'organisation. Dans ma commune, plus de 600 personnes se sont

