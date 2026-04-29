Powell, président de la Fed, estime que la politique monétaire se situe probablement dans une fourchette neutre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Michael S. Derby

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la politique monétaire se situe probablement dans la fourchette qui la rend neutre dans son impact sur l'économie.

“Je pense que nous sommes assez proches” du taux neutre, qui se situe probablement entre 3 % et 4 %, ce qui correspond désormais à la fourchette cible actuelle des fonds fédéraux comprise entre 3,5 % et 3,75 %, a déclaré Powell lors d'une conférence de presse.

Il a ajouté: “Si nous devons relever les taux, nous le ferons”, et “si nous devons les baisser… alors nous signalerons le contraire.”