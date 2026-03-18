Powell déclare que la Fed n'est pas encore prête à passer outre l'impact de la hausse des prix du pétrole sur l'inflation

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Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la capacité de la Réserve fédérale américaine à "passer outre" l'impact de la hausse des prix du pétrole induite par la guerre en Iran lors de son évaluation de l'inflation dépendra en partie des progrès réalisés cette année pour réduire l'inflation de base tirée par les prix des biens.

"Il est très important que nous constations cette année des progrès en matière d'inflation par le biais d'une réduction de l'inflation des biens au fur et à mesure que les effets ponctuels sur les prix des droits de douane se répercutent sur le système et l'économie", a déclaré Powell.

"La question de savoir si nous passons outre l'inflation de l'énergie ne se pose pas vraiment tant que nous n'avons pas en quelque sorte coché cette case", a-t-il ajouté.