Powell affirme qu'il ne sera pas un président fantôme et qu'il soutiendra Warsh dans la mesure du possible

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Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré mercredi qu'il reprendrait ses fonctions de gouverneur de la Fed et qu'il s'efforcera de soutenir le prochain président désigné de la banque centrale, Kevin Warsh, sans chercher à jouer le rôle d'un “président fantôme” qui tenterait d'exercer une influence démesurée sur la politique monétaire.

“C'est tout simplement quelque chose que je ne ferais jamais, vous savez, ce truc de président fantôme”, a déclaré Powell lors d'une conférence de presse, au cours de laquelle il a indiqué qu'il resterait au conseil d'administration pour une durée indéterminée après la fin de son mandat de président en mai, en gardant un “profil bas”.

Il a expliqué qu’au cours de ses six années en tant que gouverneur avant de devenir président, il a compris le rôle et la difficulté qu’éprouve le président à amener le conseil à un consensus.

“Je ne veux pas alourdir inutilement cette tâche. Cela signifie essayer de soutenir la direction que le président souhaite prendre, si c’est possible”, a déclaré Powell. “Si ce n’est pas possible, tant pis. C’est ainsi que cela a toujours fonctionné là-bas.”