Pouvoir d'achat : mieux vaut être au Smic qu’au RSA, selon une étude

Selon une étude de la Drees, le service statistique du ministère de la Santé, le pouvoir d'achat moyen des bénéficiaires du RSA a nettement moins augmenté, en moyenne, que celui des salariés payés au Smic au cours des 30 dernières années.

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

"Oui, je tape dans la CAF, oui je touche le RSA . Maintenant j’ai des business sur le côté. (...) Non je n’ai pas honte. Ce n’est pas mon problème si la société ouvre des portes aux gens comme moi pour taper dans le RSA". Si la récente vidéo d'un ancien candidat de téléréalité a mis le feu aux poudres, pousant l'exécutif à créer un délit de "promotion de la fraude" fiscale et sociale qui figurer dans le projet de loi finances 2024, une récente étude démontre toutefois qu'il vaut mieux travailler et toucher le Smic que le RSA pour bénéficier d'un meilleur pouvoir d'achat.

Entre 1990 et 2023, le pouvoir d'achat moyen des bénéficiaires du RSA, qui a succédé au RMI, a augmenté de 9% contre 33% pour les salariés payés au Smic , selon une étude publiée cette semaine par la Drees, la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, qui dépend du ministère des Solidarités et de la Santé.

En effet si le RSA, qui s'élève à 608 euros par mois pour une personne seule sans enfant, soit 44% du smic net à temps plein, permet d'accéder à plus d'aides (prime de Noël, exonération de redevance télé, réduction sur la facture téléphonique, chèque énergie, complémentaire santé solidarité…), "mieux vaut être au smic qu’au RSA , quelle que soit la composition familiale. Le niveau de vie est plus élevé au Smic" , assure Martin Chevalier de la Drees au Figaro.

Selon cette étude, les trois quarts des ménages bénéficiaires du RSA disposaient de moins de 1.070 euros par mois en 2018 et après paiement des dépenses contraintes (loyer, assurances, abonnements), le niveau de vie mensuel est inférieur à 470 euros pour la moitié des membres des ménages bénéficiaires du RSA , contre 1.070 euros pour l'ensemble de la population.