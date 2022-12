Pouvoir d'achat : Michel-Edouard Leclerc pointe "les industriels qui ne se battent pas" contre l'inflation

Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, le 24 mars 2021. ( AFP / JOEL SAGET )

Guerre en Ukraine, inflation, grippe aviaire... comment vont se passer les célébrations de Noël et du nouvel an cette année ? Selon Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, la fête sera au rendez-vous. "Noël va rester très festif malgré une ambiance un peu plombée par les thèmes de la sobriété, l'angoisse de cette fin d'année", a-t-il estimé sur France Info ce lundi 12 décembre.

Concernant les cadeaux, "on achète beaucoup de jouets. Il faut dire que les jouets que nous vendons dans les circuits spécialisés de la distribution ont été achetés il y a un an, ce n'est pas forcément là que se mesure l'inflation la plus forte. Les créateurs de jouets ont imaginé pas mal de choses, ça tire le marché", a justifié Michel-Edouard Leclerc.

L'inflation "va durer"

Concernant l'alimentaire, il se montre un peu moins optimiste : "Il va y avoir des manques sur ce qui est foie gras, canards, à cause de la grippe aviaire", a-t-il prévenu. "Mais tout le monde va faire la fête pour Noël. Et si on gagne la Coupe du monde, pendant deux mois, certains vont mettre des serviettes tous les soirs sur la table !", a-t-il prédit.

Selon lui, cette hausse des prix "va durer, on est partis pour des cycles d'inflation décennales. Ce ne sera pas forcément de l'inflation à deux chiffres tous les ans, mais même la nouvelle économie, l'économie décarbonée, va coûter plus cher", a expliqué Michel-Edouard Leclerc.

Puis de déplorer : "J'ai l'impression que pas mal de gens ne se battent pas" pour lutter contre l'inflation. Ce n'est pas parce qu'elle est mondiale qu'il ne faut pas se battre contre. Le gouvernement, les distributeurs ont créé des boucliers, il faudrait que les industriels aussi réapprennent après dix ans de déflation à acheter mieux."