Pouvoir d'achat : les Français consomment "de 6 à 7% de moins de produits bio depuis le début de l'année", selon le président de Système U

Avec la hausse des tarifs, les Français sacrifient certains produits lorsqu'ils font leurs courses au supermarché. D'après le président de Système U, Dominique Schelcher, les Français "consomment de 6 à 7% de moins de produits bio depuis le début de l'année", a-t-il noté sur l'antenne de BFMTV ce mardi 13 décembre.

"C'est une conséquence du pouvoir d'achat : le bio est plus cher, on fait des choix, le produit est retiré du panier", en a-t-il déduit. La tendance ne devrait pas durer, selon lui : "je pense que c'est conjoncturel, c'est pour ça qu'on ne désinvestit pas dans la présence du bio dans nos magasins. Quand ce pouvoir d'achat un jour refluera - parce que ce sont des cycles - les gens reviendront au bio", a expliqué Dominique Schelcher.

Malgré la baisse des ventes, les produits bio ne devraient pas déserter ses étalages. "On va quand même prendre les quantités sur lesquelles on s'est engagés, on va les mettre plus souvent en promotion aussi pour continuer à les vendre. (...) Il faut que le produit reste dans la tête des gens", a-t-il promis.