Pouvoir d'achat : Leclerc lance un « bouclier anti-inflation »

L'inflation, exacerbée par la guerre en Ukraine, pèse lourd sur le pouvoir d'achat et entraîne dans son sillage des difficultés financières. Après avoir lancé des kits de produits hygiéniques à prix bas, bloqué le prix de la baguette de pain à 29 centimes ou encore réclamé auprès des fournisseurs plus de « transparence » sur la flambée des prix, Leclerc annonce mettre en application un bouclier tarifaire sur 120 produits du quotidien. Dans un communiqué, relayé mardi 3 mai par RTL, Michel-Édouard Leclerc a détaillé cette nouvelle mesure qui devrait alléger le total du ticket de caisse : « Dans ce contexte inflationniste, sur lequel j'alerte depuis plusieurs mois, il fallait une mesure d'envergure qui protège le pouvoir d'achat des consommateurs. »

Les « 120 produits de consommation parmi les plus achetés chaque jour » sont concernés. Ils se répartissent en quatre catégories : l'épicerie, les produits frais et primeurs, les boissons, et enfin les détergents et produits d'hygiène. L'huile de tournesol, qui se trouve être en rupture de stocks dans plusieurs magasins, et les produits dits « spéculatifs » ne font pas partie de cette liste.

Cette nouvelle guerre de la baguette

Une compensation en cas d'augmentation du prix de vente

Si le prix de l'un de ces produits vient à augmenter entre le 4 mai et le 31 juillet, le consommateur percevra automatiquement une compensation sur sa carte de

