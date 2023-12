Pouvoir d’achat : la « malbouffe » a la cote chez les consommateurs

Alors que l'année 2023 touche à sa fin et qu'elle a été frappée de plein fouet par l'inflation, les ménages français ont pris l'habitude ces derniers mois de consommer moins dans les grandes surfaces. Mais une étude de Circana, révélée par BFMTV, montre que certains produits transformés, souvent catégorisés dans ce qu'on appelle de la « malbouffe », ont pu bénéficier d'un regain d'intérêt. On y trouve, pêle-mêle, les cordons bleus, les chewing-gums ou encore les boissons énergétiques.

Les produits bénéficiant le plus de ce regain d'intérêt sont ceux élaborés à partir de la volaille, une filière qui a fait beaucoup d'efforts en 2023 pour limiter la hausse des prix. Ainsi, cordons bleus et nuggets ont connu une croissance d'achat de 12 % par rapport à 2022. D'autres produits « tout fait » ont également bénéficié de cette croissance : les quiches/tartes salées (7,6 %), les pâtes fraîches et fromages fondus (5,7 %), les plats cuisinés déshydratés (7,7 %)…

Les boissons énergétiques connaissent également une bonne année, avec une augmentation de 10 %. Plus étonnant, les chewing-gums connaissent un retour en grâce (9,8 %), pourtant largement délaissé depuis les années 2010.

De nouvelles habitudes alimentaires qui ne sont pas forcément dictées par le portefeuille : ces mêmes