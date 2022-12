Pouvoir d'achat : dans l'alimentation, "en 2023, les prix vont rester élevés", selon la FNSEA

La présidente de la FNSEA Christiane Lambert le 5 octobre 2021 à Cournon d'Auvergne près de Clermont-Ferrand. ( AFP / THIERRY ZOCCOLAN )

"On va vers des moments où l'alimentation devra être plus chère, mais elle a trop longtemps été bradée", selon la présidente de la FNSEA Christiane Lambert sur l'antenne de France Info ce mardi 20 novembre.

L'inflation mine le portefeuille des Français, d'autant plus à l'approche de Noël. Pour 2023, la présidente de la FNSEA Christiane Lambert ne s'est pas montrée bien optimiste sur le plateau de France Info ce mardi 20 décembre. "Les prix ont déjà augmenté. Personne ne sait ce qu'il va se passer en 2023", a-t-elle rappelé.

"Le prix du blé qui était monté jusqu'à 430 euros/tonne - ce n'était jamais arrivé - est aujourd'hui à 300 euros/tonne. Ce qui caractérise l'agriculture, c'est une très forte volatilité, les prix bougent beaucoup", a-t-elle poursuivi. "Toute la difficulté est de savoir combien de temps la guerre en Ukraine va durer, combien de temps l'énergie va être chère... On va vers des moments où l'alimentation devra être plus chère, mais elle a trop longtemps été bradée ! En France, nous avons la dépense alimentaire la plus faible et le taux d'inflation le plus faible", a justifié Christiane Lambert.

"Ne vous laissez pas berner par Michel-Edouard Leclerc !"

Puis de fustiger Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des magasins E. Leclerc, qui a évoqué un "tsunami d'inflation" : "Ne vous laissez pas berner par Michel-Edouard Leclerc ! Pourquoi dit-il qu'il y a un tsunami de hausse ? Parce qu'il dit 'je serai le moins cher, venez chez moi' ! Il n'est pas fou, il est très bon communiquant."

"Le lundi, chez Olivier Grégoire (Ministre déléguée chargée du Commerce) et Roland Lescure (ministre délégué chargé de l'Industrie) Michel-Edouard Leclerc signe une charte d'engagement pour être solidaire, répartir l'effort entre tout le monde, le mardi il annonce qu'il n'est pas livré, pénurie dans les rayons, parce qu'il n'accepte pas les hausses. C'est un rapport de force qui est difficile mais sur lequel nous devons nous tenir car nous avons perdu trop d'agriculteurs, on ne peut pas continuer à les perdre", a poursuivi la présidente de la FNSEA.

"En 2023, les prix vont rester élevés. Je ne raconte pas de balivernes, les prix ont augmenté en raison d'éléments extérieurs et c'était nécessaire pour le revenu des agriculteurs", a-t-elle enfin résumé.