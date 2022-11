Pouvoir d'achat, climat : deux Français sur trois se disent "heureux" malgré les inquiétudes

Les chiffres sont toutefois en baisse par rapport à l'an dernier, selon un baromètre réalisé par Elabe pour

L'économie française s'est repliée en novembre pour la première fois depuis février 2021 ( AFP / FRED TANNEAU )

Comment se porte l'humeur du pays malgré les crises? En dépit des inquiétudes marquées sur les questions de changement climatique et de pouvoir d'achat , plus de deux Français sur trois (68%) se disent heureux, selon une enquête d'opinion réalisée par l'institut Elabe et diffusée par BFMTV jeudi 24 novembre. Près d'un Français sur trois (32%) se dit même "très heureux", ajoute la même source. Le tableau n'est toutefois pas idyllique : les résultats montrent une dégradation globale par rapport à l'an dernier (respectivement -11% et -7% pour les deux données).

Portefeuille et climat

L'état d'esprit de la population reste donc encore globalement positif, mais se dégrade. La tendance s'explique en partie par les questions du quotidien. Plus de neuf Français sur dix disent ainsi avoir peur de voir le pouvoir d'achat diminuer dans les prochains mois. La crise climatique inquiète également : 85% des Français interrogés disent ainsi avoir peur de voir les conséquences du dérèglement climatique telles que des inondations, des catastrophes naturelles ou le manque d'eau.

Chronique d'une contraction annoncée: après plusieurs mois de résistance, l'économie française s'est repliée en novembre pour la première fois depuis février 2021, selon des données publiées mercredi par le cabinet S&P Global.

L'indice PMI Flash, qui mesure l'activité du secteur privé, s'est établi à 48,8, en repli d'1,4 point par rapport au mois d'octobre selon cette première estimation. Un indice supérieur à 50 indique une croissance de l'activité tandis qu'un indice inférieur à 50 signale une contraction.