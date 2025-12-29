Poutine veut réexaminer la position russe après une attaque présumée de Kyiv contre l'une de ses résidences

(Actualisé avec Poutine, précisions, Sybiha)

Vladimir Poutine a déclaré lundi à Donald Trump, lors d'un échange téléphonique, que la Russie réexaminerait sa position dans les négociations de paix en cours à la suite d'une attaque présumée de l'Ukraine contre l'une de ses résidences officielles, au nord de Moscou, rapporte le Kremlin.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui a rencontré le président américain Donald Trump dimanche en Floride, a aussitôt dénoncé des "mensonges", estimant que Moscou usait d'un prétexte pour lancer une offensive contre des bâtiments gouvernementaux à Kyiv et saper les efforts de paix. Il a précisé en avoir discuté au téléphone avec le chancelier allemand Friedrich Merz.

Il s'agit d'"une fabrication complète destinée à justifier non seulement de nouvelles attaques contre l'Ukraine, dont Kyiv, mais aussi le refus de la Russie de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre", a dit le président ukrainien dans un échange sur Whatsapp avec des journalistes.

C'est le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, dont les propos étaient rapportés par Interfax, qui a le premier fait état d'une attaque ukrainienne de 91 drones de longue portée contre la résidence d'été du président russe, dans une région boisée de l'oblast de Novgorod (nord-ouest). Elle aurait eu lieu les 28 et 29 décembre.

La datcha présidentielle "Dolgiye Borody", un luxueux domaine situé près du lac Valdaï, accueillit par le passé Josef Staline, Nikita Kroutchtchev ou encore Boris Eltsine.

Le chef de la diplomatie russe a déclaré que la Russie allait riposter et que des cibles ukrainiennes avaient d'ores et déjà été déterminées par l'état-major russe pour des frappes de représailles.

"De telles actions irresponsables ne resteront pas sans réponse", a souligné Sergueï Lavrov, dénonçant du "terrorisme d'Etat".

Il n'a pas précisé si Vladimir Poutine se trouvait dans le bâtiment au moment de l'attaque.

Lors de son échange téléphonique avec Donald Trump, le chef du Kremlin a fait une narration détaillée de l'attaque, selon son conseiller diplomatique Iouri Ouchakov. Vladimir Poutine a ajouté qu'en conséquence, la position de Moscou dans les négociations en cours serait réexaminée, mais que la Russie restait partie prenante du processus.

Donald Trump s'est dit choqué de cette information, selon le responsable russe. "La position de la Russie sera réexaminée sur une série d'accords intervenus lors de la phrase précédente et sur les échanges qui s'amorcent", a dit Iouri Ouchakov. "Cela a été dit clairement".

"Tactique russe habituelle : accuser l'autre partie de ce que vous faites ou envisagez de faire", a écrit sur X le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha.

Il a exhorté la communauté internationale à condamner les "manipulations" de la Russie.

(Reportage Maxim Rodionov, Dmitry Antonov; version française Sophie Louet, édité par Zhifan Liu)