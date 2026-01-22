 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Poutine va discuter de l'Ukraine avec l'émissaire de Trump
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 06:58

Le président russe Vladimir Poutine discutera jeudi de la guerre en Ukraine avec l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, et le gendre du président américain, Jared Kushner.

Donald Trump, qui doit rencontrer jeudi le président ukrainien Volodimir Zelensky en marge du Forum économique mondial de Davos, a estimé mercredi qu'un accord était "raisonnablement proche" pour mettre fin au conflit.

Vladimir Poutine a déclaré mercredi soir qu'il rencontrerait Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou afin de "poursuivre le dialogue sur le règlement de la question ukrainienne" et de discuter du "Conseil de la paix" de Donald Trump.

(Reuters; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank