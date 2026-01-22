Poutine va discuter de l'Ukraine avec l'émissaire de Trump

Le président russe Vladimir Poutine discutera jeudi de la guerre en Ukraine avec l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, et le gendre du président américain, Jared Kushner.

Donald Trump, qui doit rencontrer jeudi le président ukrainien Volodimir Zelensky en marge du Forum économique mondial de Davos, a estimé mercredi qu'un accord était "raisonnablement proche" pour mettre fin au conflit.

Vladimir Poutine a déclaré mercredi soir qu'il rencontrerait Steve Witkoff et Jared Kushner à Moscou afin de "poursuivre le dialogue sur le règlement de la question ukrainienne" et de discuter du "Conseil de la paix" de Donald Trump.

(Reuters; version française Camille Raynaud)