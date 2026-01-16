Poutine s'entretient de la situation en Iran avec Pezeshkian, Netanyahu

Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu vendredi séparément au téléphone de la situation en Iran avec son homologue iranien Massoud Pezeshkian et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré le Kremlin, ajoutant que Moscou était prêt à jouer les médiateurs dans la région.

Le vaste mouvement de contestation politique et sociale qui a ébranlé la République islamique ces dernières semaines semble avoir été réduit au silence par une répression sanglante, selon des habitants iraniens et des organisations de défense des droits de l'Homme.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que les "tueries" avaient pris fin tout en continuant de laisser ouverte la possibilité d'une intervention militaire américaine en Iran en soutien des manifestants.

Lors de leur conversation, Vladimir Poutine et Massoud Pezeshkian ont appelé à une rapide désescalade des tensions régionales, a déclaré le Kremlin. La Russie et l'Iran entretiennent des liens étroits et ont signé l'an dernier un partenariat stratégique de vingt ans.

A Benjamin Netanyahu, Vladimir Poutine a présenté des propositions pour renforcer la stabilité au Proche-Orient et affirmé la volonté de la Russie de "poursuivre ses efforts de médiation et promouvoir un dialogue constructif avec la participation de toutes les parties intéressées".

La perte de l'allié iranien serait une source de grave préoccupation pour la Russie, treize mois après la chute d'un autre allié clé dans la région, le président syrien Bachar al Assad et quelques jours après la capture du président du Venezuela Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines.

Prié de dire quel soutien apportait la Russie à l'Iran, le porte-parole du Kremlin a déclaré que "la Russie fournit déjà une aide non seulement à l'Iran mais aussi à toute la région, et à la cause de la stabilité et la paix régionales".

(Dmitry Antonov, Ksenia Orlova et Lucy Papachristou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)