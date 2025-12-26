Poutine pourrait être ouvert à un échange de territoires en Ukraine, rapporte Kommersant

Vladimir Poutine a déclaré à quelques-uns des plus importants hommes d'affaires russes qu'il pourrait accepter d'échanger certains des territoires contrôlés par ses forces en Ukraine, mais qu'il voulait l'intégralité du Donbass, a rapporté le journal russe Kommersant.

Andreï Kolesnikov, le correspondant de Kommersant pour le Kremlin, a écrit que le président russe avait informé des hommes d'affaires de premier plan sur les détails de son plan lors d'une rencontre à Moscou le soir du 24 décembre.

"Vladimir Poutine a affirmé que le côté russe était toujours prêt à faire les concessions qu'il avait faites à Anchorage. En d'autres termes, que 'le Donbass est à nous'", selon Kommersant.

Le chef du Kremlin a rencontré son homologue américain Donald Trump en août à Anchorage, en Alaska, pour le premier sommet USA-Russie depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022.

En substance, à l'exclusion du Donbass, dont Poutine veut la totalité, "un échange partiel de territoires du côté russe n'est pas exclu", précise Andreï Kolesnikov dans l'article.

La Russie contrôle la totalité de la Crimée qu'elle a annexée en 2014, et elle revendique 90% du Donbass, 75% des régions de Zaporijjia et de Kherson, et des portions des régions de Kharkiv, Soumy, Mykolaïv et Dnipropetrovsk.

