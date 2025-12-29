Poutine ordonne à l'armée russe de déployer tous ses efforts pour "libérer" Zaporijjia

Vladimir Poutine a donné l'ordre lundi à l'armée russe d'intensifier son offensive dans le sud de l'Ukraine afin de "libérer" la ville de Zaporijjia, site de la plus grande centrale nucléaire d'Europe.

Lors d'une réunion du président russe avec le ministre russe de la Défense Andreï Beloussov et les principaux responsables militaires du pays, retransmise à la télévision, le colonel général Mikhaïl Teplinsky, commandant du Groupe de forces russes du Dniepr, a dit que les forces russes se trouvaient à environ 15 kilomètres des faubourgs sud de Zaporijjia, forte de 700.000 habitants avant la guerre déclenchée en février 2022.

L'armée russe contrôle 75% de la région de Zaporijjia, l'une des quatre provinces ukrainiennes annexées par Moscou en 2022.

"Nous comprenons et sommes conscients que l'ennemi qui vous fait directement face prépare sa défense de longue date, et nous savons combien la situation est difficile là-bas. Néanmoins, vous faites en sorte d'accomplir les tâches du Groupe", a souligné Vladimir Poutine.

"Dans un avenir proche, il est nécessaire de poursuivre l'offensive, avec le Groupe de l'Est, pour libérer Zaporijjia", a-t-il ajouté.

Le chef d'état-major des forces armées russes, le général Valery Guerassimov, a affirmé lundi que l'armée russe s'était emparée de 6.640 kilomètres carrés de territoire en Ukraine durant l'année 2025. Au total, 334 localités sont tombées aux mains des Russes.

(Reportage Reuters, version française Sophie Louet)