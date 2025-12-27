 Aller au contenu principal
Poutine estime que l'Ukraine n'est pas pressée de parvenir à la paix-presse
information fournie par Reuters 27/12/2025 à 19:53

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie estimait que l'Ukraine n'était pas pressée de mettre fin à la guerre par des moyens pacifiques, a rapporté samedi l'agence de presse Interfax.

Le chef du Kremlin a indiqué que si l'Ukraine ne souhaitait pas mettre fin au conflit pacifiquement, la Russie atteindrait tous les objectifs de son "opération militaire spéciale" par la force, a rapporté l'agence russe TASS.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré samedi que la Russie avait démontré qu'elle souhaitait poursuivre la guerre, là où Kyiv souhaitait parvenir à la paix, alors que Moscou a attaqué l'Ukraine avec près de 500 drones et 40 missiles dans la nuit de vendredi à samedi.

Ces frappes interviennent alors que le président ukrainien doit rencontrer dimanche son homologue américain, Donald Trump, en Floride afin de discuter des détails d'un accord pour mettre fin à la guerre.

(Reuters avec Trevor Hunnicutt à Palm Beach, en Floride; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
1 commentaire

  • 20:13

    poutine a des problèmes de vocabulaire. Il confond souvent Ukraine et Russie. En l'occurrence, le grand bienfaiteur bombardeur trace des lignes rouges qui lui permettent de continuer l'extermination de ceux qu'ils exècrent pour cause de démocratie.

