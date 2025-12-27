Poutine estime que l'Ukraine n'est pas pressée de parvenir à la paix-presse

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la Russie estimait que l'Ukraine n'était pas pressée de mettre fin à la guerre par des moyens pacifiques, a rapporté samedi l'agence de presse Interfax.

Le chef du Kremlin a indiqué que si l'Ukraine ne souhaitait pas mettre fin au conflit pacifiquement, la Russie atteindrait tous les objectifs de son "opération militaire spéciale" par la force, a rapporté l'agence russe TASS.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré samedi que la Russie avait démontré qu'elle souhaitait poursuivre la guerre, là où Kyiv souhaitait parvenir à la paix, alors que Moscou a attaqué l'Ukraine avec près de 500 drones et 40 missiles dans la nuit de vendredi à samedi.

Ces frappes interviennent alors que le président ukrainien doit rencontrer dimanche son homologue américain, Donald Trump, en Floride afin de discuter des détails d'un accord pour mettre fin à la guerre.

(Reuters avec Trevor Hunnicutt à Palm Beach, en Floride; version française Camille Raynaud)