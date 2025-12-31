 Aller au contenu principal
Poutine dit croire en la "victoire" lors de ses voeux au peuple russe
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 18:20

Vladimir Poutine a dit mercredi croire en la "victoire" de la Russie en Ukraine lors de ses voeux télévisés à la Nation, une brève allocution au cours de laquelle il a également marqué son soutien aux combattants sur le terrain.

Le président russe a appelé ses concitoyens à soutenir les "héros" qui se battent sur le front ukrainien, dans un conflit qui dure depuis février 2022 et auquel le président américain Donald Trump entend mettre un terme.

"Des millions de personnes à travers toute la Russie, croyez-moi, pensent à vous", a-t-il déclaré à l'attention des militaires.

"Elles pensent à vous, sont dans l'empathie avec vous, espèrent avec vous. Je souhaite à nos soldats et à nos commandants une belle nouvelle année! Nous croyons en vous et en notre victoire!", a-t-il lancé.

(Reportage Reuters, version française Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
