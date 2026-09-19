Poutine accuse l'Ukraine d'ingérence dans les élections législatives russes

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi que l'Ukraine entravait délibérément les négociations visant à mettre fin à la guerre et a accusé Kyiv de s'ingérer dans les élections législatives russes.

Vladimir Poutine a également réaffirmé devant la commission militaro-industrielle que le principal objectif de Moscou en matière de défense était de s'appuyer sur sa "triade nucléaire" et a déclaré que la Russie devait également s'attacher à améliorer ses défenses antimissiles.

Le chef du Kremlin a déclaré que les frappes ukrainiennes sur des cibles russes montraient que les propositions de Kyiv visant à mener des négociations pour mettre fin à la guerre étaient de mauvaise foi.

Vladimir Poutine a déclaré qu'une frappe ukrainienne avait récemment touché une maison dans un village situé dans une zone de Zaporijjia occupée par la Russie, tuant le président de la commission électorale locale.

"En commettant ce genre de crimes, ils font tout pour s'assurer qu'il n'y ait ni paix ni négociations", a-t-il estimé, selon des propos rapportés par les agences de presse russes.

Vladimir Poutine a déclaré que l'Ukraine avait "depuis longtemps sombré dans la dictature", faisant référence au fait que le pays n'avait pas organisé de nouvelle élection présidentielle malgré l'expiration du mandat du président Volodimir Zelensky.

"Comme vous le savez, les dirigeants ukrainiens ne sont pas pressés d'organiser des élections, mais ils tentent également de s'ingérer dans nos affaires", a déclaré le président russe.

Volodimir Zelensky et d'autres responsables ukrainiens affirment qu'aucune élection ne peut avoir lieu dans leur pays tant que l'état d'urgence, déclaré au début de l'invasion russe de février 2022, reste en vigueur.

Kyiv qualifie les élections législatives russes de "pseudo-élections" dont le résultat ne fait aucun doute.

Le vote pour les premières élections législatives organisées en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, un scrutin de trois jours que le président Vladimir Poutine présente comme un baromètre du soutien à la guerre contre l'Ukraine, a débuté vendredi.

(Reuters)