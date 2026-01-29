 Aller au contenu principal
Poutine a accepté de ne pas frapper Kyiv pendant une semaine en raison du froid, dit Trump
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 18:32

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que son homologue russe Vladimir Poutine avait accepté de ne pas mener d'attaque contre la capitale ukrainienne Kyiv pendant une semaine en raison des températures hivernales.

"J'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas frapper Kyiv et d'autres villes pendant une semaine, et il a accepté", a dit le chef de la Maison blanche lors d'une réunion ministérielle, citant le "froid exceptionnel" dans la région.

"Beaucoup de personnes ont dit 'c'est inutile d'appeler, vous n'obtiendrez pas cela'. Mais il l'a fait", a ajouté Donald Trump.

(Steve Holland et Bo Erickson; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
Donald Trump
Vladimir Poutine
    La vague de froid est précisément la raison de l'intensification des frappes sur les centrales électriques. Son but étant de briser la population comme le faisait son prédécesseur quand il balançait des V1 et V2 sur Londres. Sauf que poutine n'a pas un soupçon d'honnêteté ni d'honneur et il ne respecta pas son engagement pas plus qu'il ne respecte les conventions de Genève, la chartre de l'ONu, le mémorandum de Budapest...

