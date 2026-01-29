Poutine a accepté de ne pas frapper Kyiv pendant une semaine en raison du froid, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que son homologue russe Vladimir Poutine avait accepté de ne pas mener d'attaque contre la capitale ukrainienne Kyiv pendant une semaine en raison des températures hivernales.

"J'ai personnellement demandé au président Poutine de ne pas frapper Kyiv et d'autres villes pendant une semaine, et il a accepté", a dit le chef de la Maison blanche lors d'une réunion ministérielle, citant le "froid exceptionnel" dans la région.

"Beaucoup de personnes ont dit 'c'est inutile d'appeler, vous n'obtiendrez pas cela'. Mais il l'a fait", a ajouté Donald Trump.

(Steve Holland et Bo Erickson; version française Jean Terzian, édité par Sophie Louet)